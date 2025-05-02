Samsung Galaxy Z Flip 7 получит процессор Exynos?

В этом году ожидается выход новых складных смартфонов от Samsung: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE. Главная интрига последних месяцев – какой процессор выберет Samsung для своего складного телефона Z Flip 7. Новые утечки, похоже, раскрывают правду.

Samsung Galaxy Z Flip 7 перейдет на процессор Exynos

Согласно данным Chosun Daily, компания завершила разработку процессора Exynos 2500, который, вероятно, будет использоваться в Galaxy Z Flip 7. Это станет важным шагом, поскольку ранее Samsung использовала только флагманские чипсеты Snapdragon от Qualcomm в своих складных телефонах.

По информации издания, решение Samsung в пользу Exynos, а не Snapdragon, связано с ценой. Объем поставок складных телефонов значительно меньше, чем у флагманской серии Galaxy S, что также повлияло на выбор более экономичного процессора Exynos.

Сообщается, что компания столкнулась с трудностями при производстве Exynos 2500 на 3-нм техпроцессе. Однако, в дальнейшем, похоже, эти проблемы были успешно решены. Массовое производство Galaxy Z Flip 7, как ожидается, начнется в этом месяце, первоначальный объем составит около 200 000 устройств.

Важно отметить, что, по данным источника, в Galaxy Z Fold 7 по-прежнему будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite.

Galaxy Z Flip 7: что известно на данный момент?

Судя по утечкам рендеров, Samsung Galaxy Z Flip 7 может получить увеличенный дополнительный дисплей размером 4 дюйма (по сравнению с предыдущим поколением). Ожидается, что телефон будет поставляться с предустановленной оболочкой OneUI 8 на базе Android 16.

Согласно данным сертификации 3C, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт и, по слухам, получит аккумулятор увеличенной емкости – 4174 мАч (по сравнению с 4000 мАч у Galaxy Z Flip 6).