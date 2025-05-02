Игры для Xbox лидируют по предзаказам в PlayStation Store

Во время отчета о доходах Microsoft за третий квартал 2025 финансового года, генеральный директор компании, Сатья Наделла, сделал сенсационное заявление: Microsoft стала издателем номер один в PlayStation Store по количеству предварительных заказов. Более того, Microsoft лидирует по общему количеству предварительных заказов и предустановок как на платформах Xbox, так и на PlayStation.

Перенос игр на PlayStation приносит плоды

И так, это заявление подтверждает, что стратегия Microsoft по выпуску некоторых игр Xbox собственной разработки на платформе PlayStation оказалась весьма успешной. Решение перенести эксклюзивы Xbox на консоль Sony привело к значительному росту предварительных заказов и, как следствие, увеличению доходов компании.

Какие игры способствовали успеху?

Хотя Сатья Наделла упомянул данные за период с января по март 2025 года, стоит отметить несколько громких релизов Microsoft на PS5, которые, вероятно, внесли значительный вклад в рост предварительных заказов:

«Indiana Jones: The Ancient Circle» . Игра вышла 17 апреля и стала самой продаваемой игрой на платформе PS5 в первую неделю после релиза.

. Игра вышла 17 апреля и стала самой продаваемой игрой на платформе PS5 в первую неделю после релиза. «Forza Horizon 5» . Эта популярная гоночная игра появилась на PS5 29 апреля (для игроков, купивших расширенное издание, доступ был открыт 25 апреля).

. Эта популярная гоночная игра появилась на PS5 29 апреля (для игроков, купивших расширенное издание, доступ был открыт 25 апреля). «Doom: Dark Age». Анонс и предварительная продажа этой ожидаемой игры, запланированной к выходу 1 мая, также могли повлиять на увеличение количества предварительных заказов игр Microsoft на платформе PlayStation.

Другие позитивные тенденции в игровом бизнесе Microsoft

Помимо успеха на PlayStation, Сатья Наделла выделил и другие положительные моменты в игровом бизнесе Microsoft:

Выручка от PC Game Pass выросла на 45% по сравнению с прошлым годом.

Общая выручка от игрового подразделения выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение выручки от продажи оборудования Xbox на 6%.

Выручка от продажи контента и услуг Xbox выросла на 8%, что в основном обусловлено успехом Xbox Game Pass, Call of Duty и Minecraft.

Повышение цен на консоли и игры Xbox

Стоит отметить, что на следующий день после публикации отчета о доходах Microsoft объявила о повышении цен на консоли Xbox, аксессуары и некоторые игры. Цены на все модели Xbox Series вырастут до 100 долларов, а цены на контроллеры увеличатся на 5-10 долларов.

Кроме того, начиная с праздничного сезона 2025 года, некоторые игры от Microsoft будут продаваться по цене 80 долларов. В Microsoft объяснили повышение цен «тщательным изучением рыночных условий и растущими затратами на разработку». Список игр, которые будут продаваться по новой цене, пока не объявлен.

Вместе с тем, успех Microsoft в PlayStation Store и общий рост доходов игрового подразделения свидетельствуют о правильности выбранной стратегии, включающей перенос игр Xbox на другие платформы и развитие сервиса Xbox Game Pass. Однако, повышение цен на консоли и игры может оказать влияние на продажи в будущем. Будем следить за дальнейшим развитием событий и новыми анонсами от Microsoft.