Google Lens теперь может искать информацию по видео

Функция Google Lens получила значительное обновление: теперь пользователи могут записывать видео и задавать вопросы по заснятому контенту. Эта инновация, основанная на искусственном интеллекте, поднимает визуальный поиск на совершенно новый уровень и уже доступна для владельцев устройств на Android. Расширение возможностей сервиса, представленное на конференции Google I/O 2024, начало поэтапно внедряться среди пользователей.

Новая функция поиска видео в Google Lens позволяет записывать короткие видеоролики и задавать вопросы о них

Это даёт возможность получать релевантные ответы на поставленные вопросы, анализируя видеоконтент. В определенных регионах, где доступен Gemini, предоставляются даже ответы, сгенерированные AI.

Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно активировать Google Lens на своём Android-устройстве, зажать кнопку спуска затвора для записи видео и задать интересующий вопрос. После этого, Google Lens обрабатывает визуальную информацию в сочетании с вопросом и выдаёт подходящие ответы.

Сервис неустанно совершенствуется с 2017 года, когда он был запущен. В его арсенале появились такие функции, как интеграция генеративного искусственного интеллекта для описания изображений и интеграция с функцией «Circle to Search».

Google Lens теперь может предложить принципиально новый подход к поиску информации

Примером практического использования может служить ситуация, когда проигрыватель пластинок выходит из строя, и его тонарм начинает двигаться непредсказуемо. Записав короткое видео и задав вопрос «Почему тонарм не остаётся на месте?», пользователь может получить от Google Lens возможные причины неполадки и способы их устранения. Это особенно удобно, когда статические изображения не способны полностью передать суть проблемы.

Кроме того, в приложение была добавлена функция голосового поиска, которая также активируется удержанием кнопки спуска затвора. Это указывает на стремление Google к развитию более динамических методов поиска, возможно, отходя от традиционных методов поиска изображений.

Источник — winfuture.de