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Samsung Galaxy S26 Ultra может получить экран без вырезов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.02.2025
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Samsung Galaxy S26 Ultra может получить подэкранную фронтальную камеру

В сети начали появляться первые слухи о следующем флагманском смартфоне Samsung — Galaxy S26 Ultra. Компания, судя по всему, тестирует несколько прототипов устройства, и одна из самых интересных особенностей – это вероятность наличия невидимой фронтальной камеры.

Это станет возможно если камеру разместить под экраном, что позволит обеспечить действительно полноэкранный опыт. В отличие от Galaxy S25 Ultra, где камера на передней панели заметна, S26 Ultra может предложить совершенно новый дизайн. Samsung уже имеет опыт использования подэкранных камер в своих складных смартфонах. Однако качество снимков таких решений пока оставляет желать лучшего и не соответствует флагманскому уровню. Важно отметить, что существование прототипа с подэкранной камерой не гарантирует её наличие в финальной версии устройства.

Samsung, вероятно, будет работать на повышением качества снимков и рассмотрит возможность массового внедрения этой технологии для снижения затрат и упрощения производства. Также ходят слухи об отказе Samsung от S Pen в комплектации Galaxy S26 Ultra, хотя пока неизвестно, будет ли стилус продаваться отдельно.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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