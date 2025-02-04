Samsung Galaxy S26 Ultra может получить экран без вырезов

В сети начали появляться первые слухи о следующем флагманском смартфоне Samsung — Galaxy S26 Ultra. Компания, судя по всему, тестирует несколько прототипов устройства, и одна из самых интересных особенностей – это вероятность наличия невидимой фронтальной камеры.

Это станет возможно если камеру разместить под экраном, что позволит обеспечить действительно полноэкранный опыт. В отличие от Galaxy S25 Ultra, где камера на передней панели заметна, S26 Ultra может предложить совершенно новый дизайн. Samsung уже имеет опыт использования подэкранных камер в своих складных смартфонах. Однако качество снимков таких решений пока оставляет желать лучшего и не соответствует флагманскому уровню. Важно отметить, что существование прототипа с подэкранной камерой не гарантирует её наличие в финальной версии устройства.

Samsung, вероятно, будет работать на повышением качества снимков и рассмотрит возможность массового внедрения этой технологии для снижения затрат и упрощения производства. Также ходят слухи об отказе Samsung от S Pen в комплектации Galaxy S26 Ultra, хотя пока неизвестно, будет ли стилус продаваться отдельно.

Источник — shiftdelete