Nothing Phone (3a) получит ключевую функцию iPhone 16

Компания Nothing готовится к выходу своего нового смартфона Phone (3a) 4 марта. Сейчас в сети появились подробности о его характеристиках. Ожидается, что Phone (3a) станет доступной по цене моделью, не уступающей по функциональности своим более дорогим конкурентам. Но это было понятно и без утечек. Одной из главных особенностей станет – наличие отдельной физической кнопки камеры, расположенной сбоку устройства. Подобное решение уже было реализовано в iPhone 16, но пока неизвестно, будет ли функционал кнопки Phone (3a) столь же обширен.

Камера смартфона будет тройной: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив, обеспечивающий 2-кратный оптический зум. Фронтальная камера – 32 Мп.

Среди других технических характеристик Nothing Phone (3a): 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, процессор Snapdragon 7s Gen 3 (4-нм), аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки, а также операционная система Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.1.

Устройство также будет поддерживать 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC. Дизайн, по слухам, сохранит фирменную подсветку Glyph на задней панели. Более продвинутая версия, Phone (3a) Plus, возможно, получит перископический телеобъектив.

Источник — shiftdelete