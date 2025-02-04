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HONOR X8c выходит на российский рынок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.02.2025
5 Просмотров 0
HONOR X8c выходит на российский рынок

Отличная новость для любителей качественных смартфонов! В России стартовали продажи HONOR X8c – стильного и надёжного телефона, который уже можно купить в крупных магазинах электроники и на популярных маркетплейсах.

Что же такого особенного в этом смартфоне?

Во-первых, это его невероятно яркий 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Изображение будет отличным! А ещё телефон получил прочный корпус с защитой от влаги и пыли по стандарту IP64. Поэтому не страшно ни дождь, ни случайное падение. Вместительная батарея на 5000 мА·ч обеспечит работу на весь день, даже при интенсивном использовании.

Кроме того HONOR X8c порадует вас и великолепными фотовозможностями. Основная камера с разрешением 108 Мп и оптической стабилизацией (OIS) позволит делать хорошие детализированные снимки, даже в движении. Фронтальная камера с подсветкой – отличное решение для селфи в условиях низкой освещённости.

Сейчас HONOR X8c доступен в трёх стильных цветах: бирюзовый зелёный, лунный белый и полночный чёрный. Цены начинаются от 24 990 рублей за версию 6+128 ГБ, 26 990 рублей за 8+128 ГБ и 29 990 рублей за топовую версию 8+256 ГБ.

А сейчас самое приятное! До 24 февраля действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и в подарок наушники HONOR CHOICE Earbuds S7! Не упустите возможность приобрести HONOR X8c по выгодной цене и с приятным бонусом.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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