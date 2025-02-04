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Galaxy S24 Ultra стал самым популярным флагманским Android-телефоном в прошлом году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.02.2025
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Galaxy S24 Ultra стал самым популярным флагманским Android-телефоном в прошлом году

В 2024 году Samsung Galaxy S24 Ultra стал самым продаваемым флагманским смартфоном Android в мире, заняв девятое место в общем рейтинге самых популярных моделей. Это подтверждают данные аналитических компаний, таких как Canalys.

Примечательно, что это был единственный высококлассный Android-телефон в топ-10. Несмотря на высокую цену, Galaxy S24 Ultra обошел по продажам даже iPhone 16 Pro, хотя первые три места в рейтинге заняли модели iPhone. Доля рынка S24 Ultra составила 1,9%. В то же время, бюджетная модель Samsung Galaxy A15 также заняла высокие позиции в рейтинге, показав свою популярность.

Best-Selling-Smartphone-2024-Canalys

Samsung продемонстрировала значительный рост по сравнению с 2023 годом, когда компания представляла в основном бюджетные модели в топ-10. Успех Galaxy S24 Ultra объясняется рядом факторов, включая яркий антибликовый экран, титановую рамку, улучшенную камеру и обещание семилетних обновлений программного обеспечения, а также полезные функции на основе искусственного интеллекта, такие как Circle to Search и Live Translate.

В то время как iPhone 15 стал самым популярным смартфоном в целом, Galaxy S24 Ultra подтвердил лидирующие позиции Samsung в сегменте премиальных Android-смартфонов. Заметно, что ни один китайский бренд (Honor, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi) не попал в топ-10, что подчеркивает важность не только технических характеристик, но и других факторов, таких как маркетинг и послепродажное обслуживание. Несмотря на успех, Samsung всё ещё отстаёт от Apple в премиальном сегменте, и будет интересно наблюдать за продажами новой серии Galaxy S25.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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