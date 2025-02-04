Galaxy S24 Ultra стал самым популярным флагманским Android-телефоном в прошлом году

В 2024 году Samsung Galaxy S24 Ultra стал самым продаваемым флагманским смартфоном Android в мире, заняв девятое место в общем рейтинге самых популярных моделей. Это подтверждают данные аналитических компаний, таких как Canalys.

Примечательно, что это был единственный высококлассный Android-телефон в топ-10. Несмотря на высокую цену, Galaxy S24 Ultra обошел по продажам даже iPhone 16 Pro, хотя первые три места в рейтинге заняли модели iPhone. Доля рынка S24 Ultra составила 1,9%. В то же время, бюджетная модель Samsung Galaxy A15 также заняла высокие позиции в рейтинге, показав свою популярность.

Samsung продемонстрировала значительный рост по сравнению с 2023 годом, когда компания представляла в основном бюджетные модели в топ-10. Успех Galaxy S24 Ultra объясняется рядом факторов, включая яркий антибликовый экран, титановую рамку, улучшенную камеру и обещание семилетних обновлений программного обеспечения, а также полезные функции на основе искусственного интеллекта, такие как Circle to Search и Live Translate.

В то время как iPhone 15 стал самым популярным смартфоном в целом, Galaxy S24 Ultra подтвердил лидирующие позиции Samsung в сегменте премиальных Android-смартфонов. Заметно, что ни один китайский бренд (Honor, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi) не попал в топ-10, что подчеркивает важность не только технических характеристик, но и других факторов, таких как маркетинг и послепродажное обслуживание. Несмотря на успех, Samsung всё ещё отстаёт от Apple в премиальном сегменте, и будет интересно наблюдать за продажами новой серии Galaxy S25.