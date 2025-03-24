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Интернет и ПО

iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат схожий дизайн

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.03.2025
5 Просмотров 1 комментарий
iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат схожий дизайн

Apple планирует масштабное обновление дизайна операционных систем iOS, iPadOS и macOS. Оно станет одним из самых значительных изменений в истории компании. Цель обновления — визуально сблизить эти три платформы. По данным Bloomberg, новый дизайн будет частично вдохновлен visionOS, операционной системой гарнитуры Vision Pro.

Ожидается, что изменения затронут внешний вид значков, меню, приложений, окон и системных кнопок. Обновления планируется выпустить в этом году вместе с iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Источники утверждают, что это будет самое крупное обновление iOS со времен iOS 7 и самое значительное обновление macOS со времен Big Sur.

В отчете Марка Гурмана из Bloomberg отмечаются ключевые особенности visionOS:

  • Круглые значки приложений: В visionOS значки приложений имеют круглую форму.
  • Упрощенные окна: Окна в visionOS отличаются минималистичным дизайном.
  • Полупрозрачные навигационные панели: Навигационные панели имеют полупрозрачный эффект.
  • Акцент на 3D-слоях и тенях: Интерфейс visionOS использует 3D-слои и тени для создания глубины.

Хотя Гурман не подтверждает однозначно, что круглые значки появятся в iOS и macOS, он допускает такую возможность. Стоит отметить, что даже значки в visionOS не просто круглые, а многослойные, с эффектом расширения при взгляде и тенями, создающими ощущение объема.

Все указывает на то, что Apple движется в направлении дизайна, вдохновленного visionOS. Однако остается вопрос, насколько глубокой будет трансформация и насколько положительно пользователи macOS и iOS воспримут эти изменения.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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