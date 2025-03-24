iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат схожий дизайн

Apple планирует масштабное обновление дизайна операционных систем iOS, iPadOS и macOS. Оно станет одним из самых значительных изменений в истории компании. Цель обновления — визуально сблизить эти три платформы. По данным Bloomberg, новый дизайн будет частично вдохновлен visionOS, операционной системой гарнитуры Vision Pro.

Ожидается, что изменения затронут внешний вид значков, меню, приложений, окон и системных кнопок. Обновления планируется выпустить в этом году вместе с iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Источники утверждают, что это будет самое крупное обновление iOS со времен iOS 7 и самое значительное обновление macOS со времен Big Sur.

В отчете Марка Гурмана из Bloomberg отмечаются ключевые особенности visionOS:

Круглые значки приложений: В visionOS значки приложений имеют круглую форму.

В visionOS значки приложений имеют круглую форму. Упрощенные окна: Окна в visionOS отличаются минималистичным дизайном.

Окна в visionOS отличаются минималистичным дизайном. Полупрозрачные навигационные панели: Навигационные панели имеют полупрозрачный эффект.

Навигационные панели имеют полупрозрачный эффект. Акцент на 3D-слоях и тенях: Интерфейс visionOS использует 3D-слои и тени для создания глубины.

Хотя Гурман не подтверждает однозначно, что круглые значки появятся в iOS и macOS, он допускает такую возможность. Стоит отметить, что даже значки в visionOS не просто круглые, а многослойные, с эффектом расширения при взгляде и тенями, создающими ощущение объема.

Все указывает на то, что Apple движется в направлении дизайна, вдохновленного visionOS. Однако остается вопрос, насколько глубокой будет трансформация и насколько положительно пользователи macOS и iOS воспримут эти изменения.

Источник — macrumors