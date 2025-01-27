Samsung Galaxy S25 Ultra побил iPhone 16 Pro Max

Samsung недавно представила серию смартфонов Galaxy S25 с новым чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy, заявив об их превосходстве в играх, но без конкретных цифр. Ранние бенчмарки показывают, что iPhone 16 Pro Max уступает Samsung Galaxy S25 Ultra.

В тесте 3DMark Steel Nomad Light, который оценивает производительность графического процессора в играх без трассировки лучей, Galaxy S25 Ultra набрал 2617 баллов, а iPhone 16 Pro Max — 1922. Это на 36% больше. Средняя частота кадров также значительно выше у S25 Ultra (19,39 FPS) по сравнению с iPhone 16 Pro Max (14,2 FPS). Это преимущество особенно заметно для геймеров.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy демонстрирует отличные результаты, превосходя даже устройства с обычной версией этого чипа. Однако, не стоит забывать о роли улучшенной системы охлаждения Samsung, которая предотвращает перегрев и падение производительности. Важно подчеркнуть, что тест 3DMark Steel Nomad Light фокусируется только на GPU, без оценки производительности процессора. Поэтому, полное сравнение производительности пока невозможно.

Несмотря на это, если для вас важна игровая мощь, S25 Ultra может быть лучшим выбором в этом поколении флагманов. iPhone 16 Pro Max может иметь другие преимущества в повседневном использовании, но в этом конкретном бенчмарке Snapdragon 8 Elite for Galaxy обеспечивает S25 Ultra явное лидерство. Сравнение производительности процессоров в многоядерном режиме также показало преимущество Galaxy S25 Ultra.