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Интернет и ПО

WhatsApp для iOS наконец догоняет Android: мультиаккаунты

Владислав Ильин Владислав Ильин
26.01.2025
3 Просмотра 0
whatsapp

Свежие новости для поклонников мессенджера! WhatsApp готовит долгожданное обновление для пользователей iPhone — возможность использовать несколько аккаунтов в одном приложении. Это стало известно благодаря бета-версии 25.2.10.70 для iOS, о которой сообщил авторитетный источник WABetaInfo. Интересно, что Android-пользователи такой функцией наслаждаются уже с 2023 года — пора и iOS-сообществу присоединиться к «мультиаккаунтной» вечеринке.

Что нового в обновлении?

Согласно скриншотам из бета-версии, при добавлении второго аккаунта пользователям предлагают два варианта:

  • Создать новый основной аккаунт (например, для личного номера).
  • Привязать как дополнительный через QR-код (удобно для рабочих или резервных номеров).

Важно: как и на Android, каждый аккаунт требует отдельного номера телефона. Но теперь не нужно скачивать WhatsApp Business или переключаться между приложениями — все чаты собраны в одном месте.

Как это работает на Android?

Напомним, для Android-смартфонов функция доступна уже больше года. Там мультиаккаунты работают только при наличии двух SIM-карт. WhatsApp Business, конечно, позволял завести второй номер, но это всё равно означало постоянные переходы между основным и бизнес-приложением. Новая система упрощает жизнь: один интерфейс, два аккаунта, никакой путаницы.

  1. Удобство для владельцев двух номеров — например, личного и рабочего.
  2. Экономия времени — не нужно выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой.
  3. Безопасность — все данные защищены сквозным шифрованием, даже если аккаунтов несколько.

Эксперты отмечают, что внедрение таких функций укрепляет позиции WhatsApp как универсального мессенджера для разных сценариев использования. «Это шаг к ещё большей персонализации сервиса», — комментирует команда WABetaInfo

Когда ждать релиза?

Пока функция тестируется в бета-версии для iOS через TestFlight. Точные сроки выхода для всех пользователей не названы, но обычно после успешного тестирования обновление появляется в течение 1-2 месяцев. Следите за новостями в настройках App Store!

P.S. А вы уже пробовали мультиаккаунты на Android? Или ждёте обновления для iOS? Делитесь в комментариях — нам интересно ваше мнение!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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