WhatsApp для iOS наконец догоняет Android: мультиаккаунты

Свежие новости для поклонников мессенджера! WhatsApp готовит долгожданное обновление для пользователей iPhone — возможность использовать несколько аккаунтов в одном приложении. Это стало известно благодаря бета-версии 25.2.10.70 для iOS, о которой сообщил авторитетный источник WABetaInfo. Интересно, что Android-пользователи такой функцией наслаждаются уже с 2023 года — пора и iOS-сообществу присоединиться к «мультиаккаунтной» вечеринке.
Что нового в обновлении?
Согласно скриншотам из бета-версии, при добавлении второго аккаунта пользователям предлагают два варианта:
- Создать новый основной аккаунт (например, для личного номера).
- Привязать как дополнительный через QR-код (удобно для рабочих или резервных номеров).
Важно: как и на Android, каждый аккаунт требует отдельного номера телефона. Но теперь не нужно скачивать WhatsApp Business или переключаться между приложениями — все чаты собраны в одном месте.
Как это работает на Android?
Напомним, для Android-смартфонов функция доступна уже больше года. Там мультиаккаунты работают только при наличии двух SIM-карт. WhatsApp Business, конечно, позволял завести второй номер, но это всё равно означало постоянные переходы между основным и бизнес-приложением. Новая система упрощает жизнь: один интерфейс, два аккаунта, никакой путаницы.
- Удобство для владельцев двух номеров — например, личного и рабочего.
- Экономия времени — не нужно выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой.
- Безопасность — все данные защищены сквозным шифрованием, даже если аккаунтов несколько.
Эксперты отмечают, что внедрение таких функций укрепляет позиции WhatsApp как универсального мессенджера для разных сценариев использования. «Это шаг к ещё большей персонализации сервиса», — комментирует команда WABetaInfo
Когда ждать релиза?
Пока функция тестируется в бета-версии для iOS через TestFlight. Точные сроки выхода для всех пользователей не названы, но обычно после успешного тестирования обновление появляется в течение 1-2 месяцев. Следите за новостями в настройках App Store!
P.S. А вы уже пробовали мультиаккаунты на Android? Или ждёте обновления для iOS? Делитесь в комментариях — нам интересно ваше мнение!