Есть ли слот для карты памяти в Samsung Galaxy S25? Объясняем просто

Если вы присматриваетесь к новому Samsung Galaxy S25 и хотите знать, поддерживает ли он карты памяти, — сразу к делу. Ни S25, ни S25 Plus, ни S25 Ultra слота для SD-карты не имеют. Последней линейкой Galaxy S с такой возможностью была S20 2020 года. С тех пор Samsung отказался от этого решения, следуя тренду многих производителей. Но что делать, если места не хватает? Рассказываем, как обойти ограничение и кому хватит встроенной памяти.
Почему в Galaxy S25 нет слота для SD-карты?
Как и Apple, Samsung делает ставку на встроенные накопители и облачные сервисы. Отказ от карт памяти позволяет делать корпус тоньше, улучшать защиту от воды и пыли (IP68), а также увеличивать базовый объем хранилища. Но если вы привыкли расширять память картой — придется искать альтернативы.
Как увеличить память Galaxy S25 без SD-карты?
1. Облачные хранилища — ваш новый лучший друг
- Samsung Cloud синхронизирует настройки между устройствами, но для фото и файлов подключите OneDrive. При настройке телефона можно активировать автоматическую загрузку медиа в облако Microsoft.
- Google Диск дает 15 ГБ бесплатно. Тарифы: 100 ГБ за 199 ₽/мес, 2 ТБ за 699 ₽/мес. Есть пробные периоды — удобно протестировать перед подпиской.
2. USB-C — не только для зарядки
Через USB-C порт S25 легко подключить к ПК или ноутбуку. Телефон определится как внешний диск — переносите фото, видео и документы drag-and-drop. Для частого использования купите USB-флешку с Type-C (например, Samsung BAR Plus) — её можно носить с собой.
А хватит ли встроенной памяти? Зависит от модели
Samsung предлагает три варианта с разным объемом:
- Galaxy S25 — 128 ГБ или 256 ГБ.
- Galaxy S25+ — 256 ГБ или 512 ГБ.
- Galaxy S25 Ultra — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Кому хватит 128 ГБ?
- Если вы не снимаете 4K-видео, не ставите десятки тяжелых игр и храните фото в облаке.
- Для соцсетей, мессенджеров и пары фильмов — вполне достаточно.
Кому брать 1 ТБ?
- Профессионалам: монтаж видео в мобильных редакторах, съемка в RAW, работа с проектами «на ходу».
- Геймерам: игры вроде Genshin Impact занимают до 20 ГБ, а кэш стриминга (Netflix, Spotify) тоже съедает место.
Совет: Даже если кажется, что 128 ГБ хватит, лучше взять 256 ГБ. Приложения и фото становятся «тяжелее» с каждым годом, а AI-функции (например, обработка снимков) требуют места для временных файлов.
Почему Samsung не вернет SD-карты? Вероятные причины
- Прибыль. Производители зарабатывают на моделях с увеличенной памятью.
- Скорость. Встроенные накопители UFS 4.0 быстрее microSD — это важно для съемки 8K или записи экрана.
- Надежность. Карты памяти чаще выходят из строя, чем внутренние чипы.
Итог: S25 без SD-слота, но с вариантами
Если вы не готовы отказаться от карт памяти — присмотритесь к бюджетной линейке Galaxy A или Xiaomi с поддержкой microSD. Но для большинства пользователей Galaxy S25 с его быстрой памятью и облачными альтернативами — отличный выбор. Главное — не экономьте на объеме при покупке.