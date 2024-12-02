Samsung Galaxy S25 Ultra и S26 Ultra станут дороже

Samsung готовится выпустить серию Galaxy S25 уже в начале следующего года. За ней, предположительно в начале 2026-го, последует серия S26. И вот тут-то может возникнуть проблема с ценой на флагманскую модель Ultra. Всё дело в новом чипсете от Qualcomm. Он станет сердцем Galaxy S25 Ultra и, возможно, повлияет на стоимость будущих моделей.

По информации инсайдера Jukanlosreve, Qualcomm планирует серьёзно повысить цену на своего преемника Snapdragon 8 Elite. Недавно компания представила новый 3-нм чип Snapdragon, который, как ожидается, будет использоваться в Galaxy S25 Ultra.

Предполагается, что следующее поколение Snapdragon 8 Elite станет значительно дороже. Это, в свою очередь, заставит Samsung поднять цены на Galaxy S26 Ultra. Уже сейчас известно, что Qualcomm существенно увеличила стоимость Snapdragon 8 Elite по сравнению с 8 Gen 3. Однако это повышение цены оправдано: чип демонстрирует впечатляющую производительность и энергоэффективность.

По слухам, Samsung Galaxy S25 Ultra будет стоить на 100 долларов больше, чем его предшественник S24 Ultra. Если это подтвердится, стартовая цена S25 Ultra может составить 1399 долларов, что на 200 долларов больше, чем у iPhone 16 Pro Max.

В чем причина подорожания Galaxy S25 Ultra?

Почему же Snapdragon 8 Elite 2 может оказаться таким дорогим? Дело в огромных инвестициях Qualcomm в исследования и разработки. В этом году компания представила собственные процессорные ядра Oryon. Также на цену влияет технологический процесс. Переход на 3-нм техпроцесс уже сам по себе существенно увеличивает стоимость производства.

Snapdragon 8 Elite 2, вероятно, также будет производиться по 3-нм техпроцессу. Но, помимо этого, «различные внутренние и внешние факторы» могут привести к значительному росту цен. Говорят, Qualcomm уже уведомила своих поставщиков, и начались переговоры.

В связи с повышением цен от Qualcomm, поставщики комплектующих тоже могут захотеть увеличить свою прибыль. Либо они поднимут цены на компоненты, либо, в лучшем случае, переговоры с Qualcomm позволят сохранить их на прежнем уровне.

Сейчас мы ожидаем выхода Galaxy S25 Ultra в конце января следующего года. До потенциального анонса Galaxy S26 Ultra ещё больше года. Поэтому ко всей этой информации стоит относиться с долей скептицизма.