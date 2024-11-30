Sony раскрыла историю консолей PlayStation за последние 30 лет

В этом году Sony PlayStation отмечает 30-летие! В честь этого события компания запустила специальный раздел на своем сайте, посвященный истории своей легендарной игровой консоли. На сайте есть подробный обзор всех поколений PlayStation. От первой модели до PS5, включая портативные системы PSP и PS Vita. Также там можно найти устройства виртуальной реальности PS VR.

Сайт содержит массу интересной информации. Технические характеристики каждой консоли, история развития, а также, что особенно важно, официальные данные о продажах. Например, Sony раскрывает, что оригинальная PlayStation разошлась тиражом в 102 миллиона копий за период с 1994 по 2006 год. PlayStation 2, абсолютный лидер продаж, преодолела отметку в 160 миллионов единиц с момента своего запуска в 2000 году.

Также представлены данные по продажам PS 3, 4 и 5. Кроме того, на сайте можно найти информацию о выпущенных аксессуарах и других важных событиях в истории PlayStation. Даже относительно новая портативная консоль PS Portal нашла свое место на этом историческом обзоре. Не обошли стороной и культовые игры того времени. В общем, новый сайт Sony – это настоящая энциклопедия для всех поклонников PlayStation, позволяющая окунуться в историю культовой игровой консоли.