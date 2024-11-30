Action Button появится на нескольких устройствах Apple

Apple представила новую «Action Button» в сентябре этого года. Она появилась на iPhone 16 и 16 Plus. Сама технология была запатентована в мае 2024 года. В официальном сообщении компания подчеркнула, что эта кнопка позволяет быстро и удобно запускать различные функции одним нажатием.

Пользователи могут, например, мгновенно включить камеру, фонарик или другие элементы управления. С помощью Action Button возможно запускать Shazam для распознавания музыки, включать диктофон, функцию фокусировки, перевод или специальные возможности, такие как Лупа. Еще можно использовать свои ярлыки для доступа к дополнительным настройкам.

Недавно Патентное ведомство США опубликовало заявку на патент, связанный с этой кнопкой. В будущем планируется расширить функциональность Action Button. Все три левые кнопки iPhone буту активными. Это даст пользователям ещё больше возможностей для настройки своих устройств. Apple намерена использовать эту технологию и на других своих гаджетах. Ее получат Mac (компьютеры и ноутбуки), iPad и Apple Watch.

В патентной заявке Apple объясняется необходимость создания более быстрых и эффективных способов взаимодействия с электронными устройствами для получения и обновления информации о состоянии системы. Эти новые методы не обязательно должны заменять традиционные, а скорее дополнять их. Заявка охватывает различные типы устройств: от стационарных компьютеров до портативных (ноутбуков, планшетов и смартфонов) и носимых гаджетов (например, умных часов).

В патентных иллюстрациях можно заметить, как будет выглядеть настраиваемый iPhone с новой кнопкой. Вращающаяся анимация на экране наглядно демонстрирует возможности настройки, делая iPhone максимально персонализируемым устройством. Дополнительные изображения показывают примеры настроек, которые могут появиться в будущих моделях iPhone.

Источник — patentlyapple