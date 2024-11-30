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Action Button появится на нескольких устройствах Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.11.2024
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Action Button появится на нескольких устройствах Apple

Apple представила новую «Action Button» в сентябре этого года. Она появилась на iPhone 16 и 16 Plus. Сама технология была запатентована в мае 2024 года. В официальном сообщении компания подчеркнула, что эта кнопка позволяет быстро и удобно запускать различные функции одним нажатием.

Пользователи могут, например, мгновенно включить камеру, фонарик или другие элементы управления. С помощью Action Button возможно запускать Shazam для распознавания музыки, включать диктофон, функцию фокусировки, перевод или специальные возможности, такие как Лупа. Еще можно использовать свои ярлыки для доступа к дополнительным настройкам.

Action Button патент 1

Недавно Патентное ведомство США опубликовало заявку на патент, связанный с этой кнопкой. В будущем планируется расширить функциональность Action Button. Все три левые кнопки iPhone буту активными. Это даст пользователям ещё больше возможностей для настройки своих устройств. Apple намерена использовать эту технологию и на других своих гаджетах. Ее получат Mac (компьютеры и ноутбуки), iPad и Apple Watch.

В патентной заявке Apple объясняется необходимость создания более быстрых и эффективных способов взаимодействия с электронными устройствами для получения и обновления информации о состоянии системы. Эти новые методы не обязательно должны заменять традиционные, а скорее дополнять их. Заявка охватывает различные типы устройств: от стационарных компьютеров до портативных (ноутбуков, планшетов и смартфонов) и носимых гаджетов (например, умных часов).

Action Button патент 2

В патентных иллюстрациях можно заметить, как будет выглядеть настраиваемый iPhone с новой кнопкой. Вращающаяся анимация на экране наглядно демонстрирует возможности настройки, делая iPhone максимально персонализируемым устройством. Дополнительные изображения показывают примеры настроек, которые могут появиться в будущих моделях iPhone.

Источник — patentlyapple

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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