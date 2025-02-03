Samsung Galaxy S25+ разобрали, оценив ремонтопригодность

Сегодня, 3 февраля, появились первые данные о разборке Samsung Galaxy S25+. Видеоролик от PbkReviews, демонстрирует внутреннюю структуру устройства и показывает, что процесс обслуживания стал немного проще по сравнению с предшественником, Galaxy S24+. В частности, улучшенная конструкция батареи и упрощена её замена.

Разборка начинается с извлечения лотка SIM-карты. После чего необходимо нагреть заднее стекло Corning Gorilla Victus 2 для ослабления клея, скрепляющего заднюю панель с корпусом. Далее, при помощи присоски и специальных инструментов, задняя панель отделяется от основного корпуса. После нагрева также разбирается защитная линза и кольцо объектива задней камеры. Под чёрной беспроводной зарядной катушкой, покрывающей аккумулятор, видны три кабеля, соединяющие её с материнской платой и дополнительной платой. Эти соединения необходимо аккуратно разъединить перед извлечением батареи.

Батарею стало снимать проще

Снятие задней панели открывает доступ к динамику и линейному вибромоторчику. Благодаря водо- и пыленепроницаемости IP68, крепления и уплотнения SIM-карты оснащены резиновыми прокладками. Новая конструкция фиксации батареи позволяет извлечь ее более просто. Кроме того производитель нанес на заднюю сторону батареи подробные технические характеристики. Верхняя часть устройства содержит динамики и антенны. После отсоединения двух плат, можно извлечь материнскую плату. На ней расположились три задние камеры (две с оптической стабилизацией изображения, светодиодная вспышка и микрофон.

На обратной стороне материнской платы находятся датчик освещенности, второй микрофон и датчик приближения, а также графитовые радиаторы для охлаждения. Samsung утверждает, что средняя теплораспределительная пластина из меди у Galaxy S25+ немного больше, чем у Galaxy S24+, расширяя зону охлаждения от чипсета до области батареи. Для демонтажа дополнительной платы необходимо открутить два винта. В некоторых модификациях Galaxy S25+ используются миллиметровые антенны.

Что в итоге

В целом, процесс разборки Galaxy S25+ похож на предыдущие модели. Хотя замена батареи стала проще, общая оценка ремонтопригодности не сильно изменилась. PbkReviews оценили ремонтопригодность Galaxy S25+ на 9 из 10, что совпадает с оценкой Galaxy S24+.