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OpenAI представила Deep Research — новую функцию ChatGPT

4 0 Интернет и ПО
Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.02.2025

OpenAI представила новую функцию для ChatGPT, получившую название Deep Research. Эта функция позиционируется как автономный инструмент. Она способна самостоятельно планировать и выполнять многоступенчатые исследования для поиска необходимой информации.

Функция Deep Research отличается от обычного генеративного режима. Она отображает подробный ход своей работы в боковой панели. В него входят цитаты и резюме источников. Пользователи могут задавать запросы, используя текст, изображения и различные файлы (PDF, таблицы и т.д.) для контекстуализации. Процесс поиска занимает от 5 до 30 минут. После чего ответ, включающий изображения и диаграммы, отображается в окне чата. Однако, OpenAI признаёт, что Deep Research может иногда допускать фактические ошибки («галлюцинации»). Также она испытывает трудности с различением достоверных источников и слухов.

Вместе с тем, Deep Research разработана для повышения продуктивности и коммерческой ценности генеративных инструментов ИИ. OpenAI позиционирует её как инструмент, работающий на уровне профессионального аналитика. Демонстрационное видео показывает запрос информации об изменениях в розничной торговле за последние три года. В результате появляется подробный ответ, включающий графики и таблицы. Доступ к Deep Research предоставляется пользователям с платной подпиской (200 долларов США в месяц, до 100 запросов). При этом OpenAI обещает расширение доступа для пользователей с планами Plus, Team и Enterprise. Также будет доступно увеличение лимитов для всех платных пользователей в будущем.

В пресс-релизе отмечается, что модель с новой функцией показала рекордно высокую точность в тесте «Последний экзамен человечества». Она достигла 25,3% точности по сравнению с 3,3% у GPT-4O и 13% у модели O3-Mini (High). Таким образом, Deep Research демонстрирует значительный прогресс в области точности ответов на сложные вопросы, требующие экспертных знаний.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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