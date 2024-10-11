Первые изображения Oppo Find X8 с кнопкой управления камерой

Боссы из Oppo поделились свежими деталями про их новинку – серию смартфонов Oppo Find X8, старт продаж которой состоится в Китае 24 октября. Раньше мы уже кое-что слышали о Find X8, а теперь вот начала поступать информация и о Pro-версии. Глава направления продуктов в Oppo, Пит Лау, рассказал на Weibo о ключевых моментах Pro-модели.

Лау отметил, что краеугольный камень философии Oppo в обработке изображений – это без усилий запечатлеть красоту жизни. И под словом «без усилий» он имеет в виду, что тебе нужно только щёлкнуть кнопочку, и вуаля – красота момента запечатлена, а остальное – забота Oppo.

Пит также выдал, что в серии Find X8 пропала лишняя кнопка с символом камеры на экране блокировки. Чтобы словить мимолётный момент, теперь достаточно просто нажать спецкнопку на корпусе, минуя всё эти «спорт/моментальный снимок» и прочие режимы для получения крутых кадров. Ради «легкости» компания даже бросила вызов оптической конструкции, сломав стереотип громоздких флагманских камер и впервые сделав ориентированную на фотографию серию Find X8 удивительно тонкой и легкой.

Кнопка, которую они окрестили «Быстрый запуск», расположена на правом краю устройства, и напоминает ту, что есть у iPhone 16. Но, в отличие от iPhone, у Oppo эта кнопка – сенсорная, с вибромоторчиком на борту.

Разрабатывая кнопку, они придерживались трёх принципов. Первый – это удобство: кнопка должна нажиматься легко и быть под рукой в любом положении телефона. Второй – простота: чтобы запустить камеру, не нужно никаких сложных движений, всё так же просто, как и регулировка громкости. И третий – стиль: кнопка должна гармонировать с дизайном смартфона, не портить его внешний вид и не мешать работе камеры.