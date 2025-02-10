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Samsung Galaxy S25 Edge: все, что мы знаем на данный момент (слухи и утечки)

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.02.2025
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Samsung Galaxy S25 Edge все, что мы знаем на данный момент (слухи и утечки)

В прошлом месяце Samsung представила миру свою новую флагманскую серию Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked 2025. Но сюрпризы на этом не закончились! Компания показала еще один интересный аппарат – Galaxy S25 Edge, который, по слухам, должен появиться в магазинах уже в мае 2025 года.

Ранее информация об этом устройстве «засветилась» в базе данных китайского регулятора 3C. А теперь, благодаря инсайдеру @Heyitsyogesh в X (Twitter), у нас есть еще больше деталей о характеристиках этого смартфона.

Что же известно о Galaxy S25 Edge?

По словам инсайдера, смартфон получит 6,6-дюймовый Damoled (Dynamic AMOLED) дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства, скорее всего, станет процессор Snapdragon 8 Elite – такой же, как и в других моделях линейки Galaxy S25 (хотя точная модель чипсета пока не указана).

Камеры – это всегда важно! Galaxy S25 Edge, по слухам, оснастят основной камерой на 200 мегапикселей и 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Фотографии должны быть просто отличными!

Защита от воды и пыли по стандарту IP68 – еще один приятный бонус. А работать смартфон будет на базе новейшей оболочки One UI 7.

Батарея – вопрос спорный

Самой обсуждаемой деталью стала батарея. Инсайдер сообщает, что емкость аккумулятора составит всего 3900 мАч, а поддержка зарядки – 25 Вт. Многие пользователи выразили опасения, что такой батареи может не хватить на целый день активного использования.

Вероятно, небольшой объем аккумулятора связан со стремлением сделать смартфон максимально тонким и изящным. Но пользователи надеялись на более быструю зарядку, учитывая такую емкость батареи. Поддержка 25 Вт кажется немного устаревшей на фоне конкурентов. Вопрос автономности пока остается открытым.

Дизайн: Привет от Oppo и OnePlus?

Что касается дизайна, то Galaxy S25 Edge, по мнению некоторых, напоминает китайские смартфоны Oppo K12x/OnePlus Nord CE 4 Lite. Здесь Samsung, похоже, черпала вдохновение у других брендов.

До официального релиза еще достаточно времени, поэтому информация может измениться. Следите за обновлениями, и мы будем держать вас в курсе всех новостей о Galaxy S25 Edge!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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