Главная » Интернет и ПО Эксперты полагают, что Google использует reCAPTCHA для сбора данных о пользователях Интернет и ПО Эксперты полагают, что Google использует reCAPTCHA для сбора данных о пользователях Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Вы наверняка сталкивались с тестами reCAPTCHA при входе на разные сайты. Помните картинки с искаженными буквами и цифрами, которые нужно расшифровать, чтобы доказать, что вы не робот? Это и есть CAPTCHA, или «тест Тьюринга», который помогает сайтам отличать людей от автоматических программ. CAPTCHA нужна, чтобы защитить ресурсы от спама и кибер-атак. Мы также используем ее на этом сайте.

Изначально, в 2007 году, Луис фон Ан предложил гениальную идею: использовать CAPTCHA для оцифровки старых книг и газет, тексты в которых сложно распознать автоматически. Так появилась reCAPTCHA, которая оказалась очень эффективной. Даже газета New York Times использовала её для перевода в цифровой формат своего архива, содержащего 13 миллионов статей, начиная с 1851 года. В 2009 году Google купила ReCAPTCHA и стала использовать её для оцифровки книг в Google Books, а также для улучшения сервиса Google Street View, обрабатывая изображения дорожных знаков и номеров домов.

Подозрения экспертов о reCAPTCHA

Но вот в чём проблема: к 2025 году reCAPTCHA уже не так хорошо справляется с распознаванием роботов. Несмотря на это, Google продолжает её использовать. По мнению некоторых экспертов, ReCAPTCHA превратилась в инструмент для сбора данных о пользователях, принося Google миллиарды долларов. Эндрю Сирлз, бывший эксперт по компьютерной безопасности, утверждает, что ReCAPTCHA «считывает отпечатки пальцев» вашего браузера, записывая все ваши действия в интернете в режиме реального времени.

Вместе с тем, исследование доктора Сирса показало, что Google CAPTCHA – это, в первую очередь, механизм для отслеживания поведения пользователей и сбора информации, а защита от роботов – это уже вторичная функция. Исследование показало, что ReCAPTCHA активно использует файлы cookie, историю просмотров и данные браузера (включая информацию об экране, движениях мыши и т.д.) для целей рекламы и отслеживания.

Анализ данных более чем 3600 пользователей показал, что решение CAPTCHA с картинками занимает на 557% больше времени, чем просто поставить галочку в чекбоксе. Подсчитано, что ReCAPTCHA отнимает у общества около 819 миллионов часов рабочего времени, что эквивалентно 6,1 миллиардам долларов. При этом, благодаря возможностям отслеживания и сбора данных, Google получает огромную выгоду.

К сожалению, на сегодняшний день у пользователей нет возможности полностью отказаться от использования ReCAPTCHA.

Источник — ithome