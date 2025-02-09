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Интернет и ПО

Эксперты полагают, что Google использует reCAPTCHA для сбора данных о пользователях

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.02.2025
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Эксперты полагают, что Google использует reCAPTCHA для сбора данных о пользователях

Вы наверняка сталкивались с тестами reCAPTCHA при входе на разные сайты. Помните картинки с искаженными буквами и цифрами, которые нужно расшифровать, чтобы доказать, что вы не робот? Это и есть CAPTCHA, или «тест Тьюринга», который помогает сайтам отличать людей от автоматических программ. CAPTCHA нужна, чтобы защитить ресурсы от спама и кибер-атак. Мы также используем ее на этом сайте.

recaptcha

Изначально, в 2007 году, Луис фон Ан предложил гениальную идею: использовать CAPTCHA для оцифровки старых книг и газет, тексты в которых сложно распознать автоматически. Так появилась reCAPTCHA, которая оказалась очень эффективной. Даже газета New York Times использовала её для перевода в цифровой формат своего архива, содержащего 13 миллионов статей, начиная с 1851 года. В 2009 году Google купила ReCAPTCHA и стала использовать её для оцифровки книг в Google Books, а также для улучшения сервиса Google Street View, обрабатывая изображения дорожных знаков и номеров домов.

Подозрения экспертов о reCAPTCHA

Но вот в чём проблема: к 2025 году reCAPTCHA уже не так хорошо справляется с распознаванием роботов. Несмотря на это, Google продолжает её использовать. По мнению некоторых экспертов, ReCAPTCHA превратилась в инструмент для сбора данных о пользователях, принося Google миллиарды долларов. Эндрю Сирлз, бывший эксперт по компьютерной безопасности, утверждает, что ReCAPTCHA «считывает отпечатки пальцев» вашего браузера, записывая все ваши действия в интернете в режиме реального времени.

Вместе с тем, исследование доктора Сирса показало, что Google CAPTCHA – это, в первую очередь, механизм для отслеживания поведения пользователей и сбора информации, а защита от роботов – это уже вторичная функция. Исследование показало, что ReCAPTCHA активно использует файлы cookie, историю просмотров и данные браузера (включая информацию об экране, движениях мыши и т.д.) для целей рекламы и отслеживания.

Анализ данных более чем 3600 пользователей показал, что решение CAPTCHA с картинками занимает на 557% больше времени, чем просто поставить галочку в чекбоксе. Подсчитано, что ReCAPTCHA отнимает у общества около 819 миллионов часов рабочего времени, что эквивалентно 6,1 миллиардам долларов. При этом, благодаря возможностям отслеживания и сбора данных, Google получает огромную выгоду.

К сожалению, на сегодняшний день у пользователей нет возможности полностью отказаться от использования ReCAPTCHA.

Источник — ithome

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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