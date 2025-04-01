Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Samsung Galaxy S25 Edge скоро станет доступен для заказа
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung Galaxy S25 Edge скоро станет доступен для заказа

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.04.2025
10 Просмотров 1 комментарий
Samsung Galaxy S25 Edge скоро станет доступен для предзаказа

Согласно последней информации, начало продаж ультратонкой модели Samsung Galaxy S25 Edge в Европе запланировано на 15 апреля 2025 года. В настоящий момент нет точной информации о том, будет это предзаказ или уже прямая продажа.

Galaxy S25 Edge будет представлен в трех цветовых вариантах и двух конфигурациях памяти:

  • 256 ГБ, Серебряный (модель SM-S937BZSD)
  • 512 ГБ, Серебряный (модель SM-S937BZSG)
  • 256 ГБ, Черный (модель SM-S937BZKD)
  • 512 ГБ, Черный (модель SM-S937BZKG)
  • 256 ГБ, Синий (модель SM-S937BLBD)
  • 512 ГБ, Синий (модель SM-S937BLBG)

Все модели S25 Edge оснащены 12 ГБ оперативной памяти для поддержки функций Galaxy AI. Похожий объем оперативной памяти используется и в других моделях S25.

Одновременно с запуском Galaxy S25 Edge компания Samsung планирует выпустить ряд аксессуаров. Среди них – силиконовый чехол серого цвета (Samsung EF-PS937CJ S25 Edge) и чехол Kindsuit синего цвета (Samsung EF-VS937PL Kindsuit S25 Edge). Аналогичные чехлы уже были выпущены для других моделей S25.

Ожидаемая цена на Samsung Galaxy S25 Edge варьируется в диапазоне от 1200 до 1400 евро, что несколько выше первоначальной цены на модель S25+.

Источник — nieuwemobiel

0

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
1 Комментарий
  1. Ответить
    pogomil 01.04.2025 в 20:48

    Полезно

    Оставьте отзыв

    Присоединяйся
    В Контакте
    Telegram
    Discord
    X
    info@daboom.ru
    Полезные ссылки
    Как это работает
    Контакты
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Участники сообщества
    О нас
    Обратите внимание
    Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
    daboom.ru
    Logo
    Создание нового аккаунта
    Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.