Samsung Galaxy S25 Edge скоро станет доступен для заказа

Согласно последней информации, начало продаж ультратонкой модели Samsung Galaxy S25 Edge в Европе запланировано на 15 апреля 2025 года. В настоящий момент нет точной информации о том, будет это предзаказ или уже прямая продажа.

Galaxy S25 Edge будет представлен в трех цветовых вариантах и двух конфигурациях памяти:

256 ГБ, Серебряный (модель SM-S937BZSD)

512 ГБ, Серебряный (модель SM-S937BZSG)

256 ГБ, Черный (модель SM-S937BZKD)

512 ГБ, Черный (модель SM-S937BZKG)

256 ГБ, Синий (модель SM-S937BLBD)

512 ГБ, Синий (модель SM-S937BLBG)

Все модели S25 Edge оснащены 12 ГБ оперативной памяти для поддержки функций Galaxy AI. Похожий объем оперативной памяти используется и в других моделях S25.

Одновременно с запуском Galaxy S25 Edge компания Samsung планирует выпустить ряд аксессуаров. Среди них – силиконовый чехол серого цвета (Samsung EF-PS937CJ S25 Edge) и чехол Kindsuit синего цвета (Samsung EF-VS937PL Kindsuit S25 Edge). Аналогичные чехлы уже были выпущены для других моделей S25.

Ожидаемая цена на Samsung Galaxy S25 Edge варьируется в диапазоне от 1200 до 1400 евро, что несколько выше первоначальной цены на модель S25+.

Источник — nieuwemobiel