Главная » Планшеты Apple начала разработку iPad Pro OLED с чипом M6 Планшеты Apple начала разработку iPad Pro OLED с чипом M6 Анатолий Пшеницын 10 Просмотров

Apple вовсю готовится к будущему планшетных компьютеров. Сейчас мы ждем выхода нового iPad Pro с OLED-дисплеем и мощным чипом M5. Это произойдет в конце 2025 года. Однако инсайдеры сообщают о разработке еще более продвинутой модели. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания уже приступила к созданию iPad Pro на базе чипа M6.

Что нас ждет в iPad Pro M6?

По информации, полученной из информационного бюллетеня Power On, Apple планирует выпустить iPad Pro M6 в 2027 году. Этот планшет должен порадовать пользователей не только значительным приростом производительности, но и совершенно новым, разработанным самой Apple 5G-модемом. На данный момент ни одно устройство компании не оснащено подобным модемом.

2-нм техпроцесс и собственные модемы

Напомним, что в 2025 году выйдет iPad Pro с чипом M5. Этот процессор сделают по 2-нм техпроцессу компанией TSMC. Что обеспечит улучшенную энергоэффективность и более высокую производительность. Чип M6 в OLED iPad Pro также изготовят на базе 2-нм техпроцесса TSMC, что позволит значительно повысить графическую и вычислительную мощность по сравнению с M5.

Главной особенностью iPad Pro M6 станет собственный модем Apple, способный работать в сетях 5G. Предположительно, это будет модем C2. В настоящее время все сотовые модели iPad используют модемы Qualcomm. Apple стремится догнать конкурентов по уровню производительности модемов, и новая разработка может принести значительный прирост в скорости и стабильности соединения.

Модем C1 впервые появился в iPhone 16e, а C2 может стать первым чипом для iPad Pro, прежде чем будет интегрирован во всю линейку устройств.

Обновления и в других моделях iPad

Помимо iPad Pro, Apple также работает над новой версией iPad 12. Он получит обновленные внутренние компоненты, возможно, сохранив дизайн текущей модели.

Аналитики также сообщают о разработке M5 MacBook Air, который может выйти уже в следующем году, учитывая, что недавно была представлена версия с чипом M4.

Когда ждать iPad Pro M6?

По предварительным данным, выход iPad Pro M6 запланирован на первую половину 2027 года. Возможно, Apple вернется к своим традиционным срокам запуска новых продуктов весной.

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