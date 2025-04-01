HONOR Magic 7 стал доступен для предзаказа

С 1 апреля 2025 года в крупных сетях магазинов электроники России стартовал предварительный заказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 7. Эта модель представляет собой базовую версию флагманской серии Magic 7, предлагая ключевые инновации бренда в более доступном формате. Смартфон доступен для предзаказа в трех цветах: лунном сером, ледяном белом и графитовом черном.

Камеры

Особенностью смартфона является тройная основная камера AI Honor Falcon нового поколения с 50-мегапиксельными сенсорами. Во-первых, она обеспечивает высокое качество съемки благодаря технологиям искусственного интеллекта. Кроме того, телефотокамера с улучшенной светосилой позволяет делать качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения, предлагая 3-кратный оптический зум и AI-суперзум 15-50x.

Для пользователей доступны различные режимы съемки, такие как скоростная серийная HD Super, улучшение портретов с использованием ИИ, режим «Сцена» для концертов и музыкальных фестивалей, а также портреты Harcourt.

Экран

В отличие от модели HONOR Magic 7 Pro, HONOR Magic 7 оснащен плоским 6,78-дюймовым экраном LTPO AMOLED с защитным стеклом NanoCrystal Shield, устойчивым к царапинам и ударам. Частота обновления экрана составляет 1–120 Гц, пиковая яркость достигает 5000 нит, а яркость в полноэкранном режиме — 1600 нит. Кроме того, впервые в серии HONOR Magic 7 применена технология круговой поляризации, имитирующая мягкое естественное освещение и обеспечивающая комфортное взаимодействие.

Другие характеристики

Смартфон оснащен стереодинамиками с увеличенной акустической камерой и поддержкой пространственного аудио. Поэтому он безусловно может обеспечить качественный звук. Для разблокировки устройства используется ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

HONOR Magic 7 работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Вместе с тем, благодаря технологии HONOR RAM Turbo объем оперативной памяти можно увеличить еще на 12 ГБ. Также реализована поддержка графического движка Vulkan.

Сверх того, кремний-углеродная батарея емкостью 5650 мА·ч обеспечивает длительное время работы и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную зарядку до 80 Вт.

Стоит отметить, что HONOR Magic 7 предлагает расширенные функции искусственного интеллекта, включая интеллектуальный переводчик, инструменты для работы с заметками, детектор дипфейков, AI-силуэт для отделения объектов от фона, улучшение старых фотографий и интеллектуальное кадрирование.

Цена и доступность

Рекомендованная цена HONOR Magic 7 составляет 109 990 рублей. Однако, до 7 апреля действует акция, по которой можно получить скидку в размере 20 000 рублей и планшет HONOR Pad X8а (4+128 ГБ LTE) в подарок.