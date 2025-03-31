Вышли iOS 18.4 и iPadOS 18.4 с новыми функциями

Apple выпустила iOS 18.4 и iPadOS 18.4, которые являются четвертыми крупными обновлениями операционных систем. Эти обновления вышли спустя два месяца после выпуска iOS 18.3 и iPadOS 18.3.

Обновленное программное обеспечение доступно для бесплатной загрузки на iPhone и iPad через Wi-Fi. Чтобы установить его, необходимо зайти в «Настройки», затем в раздел «Основные» и выбрать «Обновление ПО». Кроме того, Apple выпустила iOS и iPadOS 16.7.11 и iOS и iPadOS 15.8.4 для старых устройств, которые не поддерживают iOS 18.

Новые функции iOS 18.4

iOS 18.4 включает в себя ряд улучшений и новых функций:

Приоритетные уведомления Apple Intelligence . Эта функция использует искусственный интеллект для определения наиболее важных уведомлений и отображает их вверху списка. Это позволяет пользователям не пропустить важные оповещения.

. Эта функция использует искусственный интеллект для определения наиболее важных уведомлений и отображает их вверху списка. Это позволяет пользователям не пропустить важные оповещения. Приложение Apple Vision Pro . Специальное приложение для владельцев Vision Pro, которое помогает находить новый контент и информацию об устройстве.

. Специальное приложение для владельцев Vision Pro, которое помогает находить новый контент и информацию об устройстве. Apple News+ . Новая функция Apple News Food для подписчиков, которая предлагает рецепты от лучших мировых издателей, каталог рецептов, режим приготовления и истории о ресторанах.

. Новая функция Apple News Food для подписчиков, которая предлагает рецепты от лучших мировых издателей, каталог рецептов, режим приготовления и истории о ресторанах. Image Playground . Добавили новый режим рисования Sketch.

. Добавили новый режим рисования Sketch. Новые эмодзи : Добавили новые эмодзи, такие как свекла, высохшее дерево, мешки под глазами, арфа и отпечаток.

: Добавили новые эмодзи, такие как свекла, высохшее дерево, мешки под глазами, арфа и отпечаток. Ambient Music . Новая опция с успокаивающей музыкой для сна, работы и отдыха, которую можно запускать из Пункта управления.

. Новая опция с успокаивающей музыкой для сна, работы и отдыха, которую можно запускать из Пункта управления. Visual Intelligence . Распознавание предметов через камеру теперь доступно не только для iPhone 16.

. Распознавание предметов через камеру теперь доступно не только для iPhone 16. Улучшения для фотографий . Новые фильтры и параметры сортировки в приложении «Фото».

. Новые фильтры и параметры сортировки в приложении «Фото». App Store . Появилась кнопка приостановки загрузок и сводки отзывов о приложении от других пользователей.

. Появилась кнопка приостановки загрузок и сводки отзывов о приложении от других пользователей. Siri . Возможность переключиться на ввод текста для Siri, а также новые голоса для ассистента.

. Возможность переключиться на ввод текста для Siri, а также новые голоса для ассистента. Поддержка роботов-пылесосов в HomeKit . Теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми с Matter, в приложении Home.

. Теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми с Matter, в приложении Home. Новые языки . Добавили поддержку 10 новых системных языков, включая бангла, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, одия, пенджаби, тамильский, телугу и урду.

. Добавили поддержку 10 новых системных языков, включая бангла, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, одия, пенджаби, тамильский, телугу и урду. Другие улучшения. Предложения недавнего поиска Safari, упрощенная настройка учетной записи ребенка, новые виджеты для подкастов, коллекции Apple Fitness+ и другие улучшения.

Apple также работает над iOS 19, а до этого может выпустить обновление iOS 18.5 с дополнительными функциями и улучшениями.

Источник — apple