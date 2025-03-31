Вышли iOS 18.4 и iPadOS 18.4 с новыми функциями

Apple выпустила iOS 18.4 и iPadOS 18.4, которые являются четвертыми крупными обновлениями операционных систем. Эти обновления вышли спустя два месяца после выпуска iOS 18.3 и iPadOS 18.3.
Обновленное программное обеспечение доступно для бесплатной загрузки на iPhone и iPad через Wi-Fi. Чтобы установить его, необходимо зайти в «Настройки», затем в раздел «Основные» и выбрать «Обновление ПО». Кроме того, Apple выпустила iOS и iPadOS 16.7.11 и iOS и iPadOS 15.8.4 для старых устройств, которые не поддерживают iOS 18.
Новые функции iOS 18.4
iOS 18.4 включает в себя ряд улучшений и новых функций:
- Приоритетные уведомления Apple Intelligence. Эта функция использует искусственный интеллект для определения наиболее важных уведомлений и отображает их вверху списка. Это позволяет пользователям не пропустить важные оповещения.
- Приложение Apple Vision Pro. Специальное приложение для владельцев Vision Pro, которое помогает находить новый контент и информацию об устройстве.
- Apple News+. Новая функция Apple News Food для подписчиков, которая предлагает рецепты от лучших мировых издателей, каталог рецептов, режим приготовления и истории о ресторанах.
- Image Playground. Добавили новый режим рисования Sketch.
- Новые эмодзи: Добавили новые эмодзи, такие как свекла, высохшее дерево, мешки под глазами, арфа и отпечаток.
- Ambient Music. Новая опция с успокаивающей музыкой для сна, работы и отдыха, которую можно запускать из Пункта управления.
- Visual Intelligence. Распознавание предметов через камеру теперь доступно не только для iPhone 16.
- Улучшения для фотографий. Новые фильтры и параметры сортировки в приложении «Фото».
- App Store. Появилась кнопка приостановки загрузок и сводки отзывов о приложении от других пользователей.
- Siri. Возможность переключиться на ввод текста для Siri, а также новые голоса для ассистента.
- Поддержка роботов-пылесосов в HomeKit. Теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми с Matter, в приложении Home.
- Новые языки. Добавили поддержку 10 новых системных языков, включая бангла, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, одия, пенджаби, тамильский, телугу и урду.
- Другие улучшения. Предложения недавнего поиска Safari, упрощенная настройка учетной записи ребенка, новые виджеты для подкастов, коллекции Apple Fitness+ и другие улучшения.
Apple также работает над iOS 19, а до этого может выпустить обновление iOS 18.5 с дополнительными функциями и улучшениями.
Источник — apple
Отличный,пост)