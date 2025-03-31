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Интернет и ПО

Вышли iOS 18.4 и iPadOS 18.4 с новыми функциями

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.03.2025
337 Просмотров 1 комментарий
Вышли iOS 18.4 и iPadOS 18.4 с новыми функциями

Apple выпустила iOS 18.4 и iPadOS 18.4, которые являются четвертыми крупными обновлениями операционных систем. Эти обновления вышли спустя два месяца после выпуска iOS 18.3 и iPadOS 18.3.

Обновленное программное обеспечение доступно для бесплатной загрузки на iPhone и iPad через Wi-Fi. Чтобы установить его, необходимо зайти в «Настройки», затем в раздел «Основные» и выбрать «Обновление ПО». Кроме того, Apple выпустила iOS и iPadOS 16.7.11 и iOS и iPadOS 15.8.4 для старых устройств, которые не поддерживают iOS 18.

Новые функции iOS 18.4

iOS 18.4 включает в себя ряд улучшений и новых функций:

  • Приоритетные уведомления Apple Intelligence. Эта функция использует искусственный интеллект для определения наиболее важных уведомлений и отображает их вверху списка. Это позволяет пользователям не пропустить важные оповещения.
  • Приложение Apple Vision Pro. Специальное приложение для владельцев Vision Pro, которое помогает находить новый контент и информацию об устройстве.
  • Apple News+. Новая функция Apple News Food для подписчиков, которая предлагает рецепты от лучших мировых издателей, каталог рецептов, режим приготовления и истории о ресторанах.
  • Image Playground. Добавили новый режим рисования Sketch.
  • Новые эмодзи: Добавили новые эмодзи, такие как свекла, высохшее дерево, мешки под глазами, арфа и отпечаток.
  • Ambient Music. Новая опция с успокаивающей музыкой для сна, работы и отдыха, которую можно запускать из Пункта управления.
  • Visual Intelligence. Распознавание предметов через камеру теперь доступно не только для iPhone 16.
  • Улучшения для фотографий. Новые фильтры и параметры сортировки в приложении «Фото».
  • App Store. Появилась кнопка приостановки загрузок и сводки отзывов о приложении от других пользователей.
  • Siri. Возможность переключиться на ввод текста для Siri, а также новые голоса для ассистента.
  • Поддержка роботов-пылесосов в HomeKit. Теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми с Matter, в приложении Home.
  • Новые языки. Добавили поддержку 10 новых системных языков, включая бангла, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, одия, пенджаби, тамильский, телугу и урду.
  • Другие улучшения. Предложения недавнего поиска Safari, упрощенная настройка учетной записи ребенка, новые виджеты для подкастов, коллекции Apple Fitness+ и другие улучшения.

Apple также работает над iOS 19, а до этого может выпустить обновление iOS 18.5 с дополнительными функциями и улучшениями.

Источник — apple

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Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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1 Комментарий
  1. Ответить
    Farm1 31.03.2025 в 21:44

    Отличный,пост)

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