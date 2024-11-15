Samsung Galaxy S25 будет иметь 12 ГБ оперативной памяти

Семейство Samsung Galaxy S25 ожидается в январе, хотя сейчас есть небольшая неопределенность — речь идет о том, появится ли оно в начале или в конце месяца. Тем не менее, мы приближаемся к официальному анонсу, и по последним тестам стало известно, что базовая модель будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. Это значительное улучшение по сравнению с 8 ГБ у начальной версии Galaxy S24, хотя у S24 также была версия с 12 ГБ.

Надеемся, что в S25 полностью забудут про модель с 8 ГБ, но, как всегда, мы не можем быть на 100% уверены, пока не прозвучит официальный анонс. Вся информация о том, будут ли модели Galaxy S25 оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite или нет, остается под вопросом — это еще одна загадка, окружавшая будущие флагманы Samsung. Мы слышим разные мнения об этом уже довольно долго, так что ситуация пока остается неопределенной.

Тем не менее, в протестированном прототипе действительно использовался чип Qualcomm, но стоит отметить, что эта конкретная модель предназначается для корейского рынка. Кроме того, понятно, что устройство работало под управлением операционной системы Android 15. С точки зрения дизайна, ожидается, что Galaxy S25 будет очень похож на своего предшественника, исходя из появившихся утечек рендеров.

Источник — gsmarena