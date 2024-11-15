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Bose возвращает музыкальную легенду 60-х

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.11.2024
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Bose возвращает музыкальную легенду 60-х

Еще в 1960-х годах компания Bose представила настоящую музыкальную легенду. Колонки Bose 901, выпущенные в 1968 году, снискали популярность среди аудиофилов. Некоторые рецензенты даже утверждают, что эти динамики были одними из лучших в истории. Как отметил рецензент Джулиан Хирш: «Я никогда не слышал у себя дома акустической системы, которая могла бы превзойти или хотя бы сравниться с Bose 901 по общей реалистичности звука».

Теперь эти колонки возвращаются. В этом году компания отмечает 60-летие своего бренда, и в рамках этого празднования компания решила вернуть модель 901. Новые версии динамиков были разработаны в сотрудничестве с нью-йоркским модным брендом Kith. Основатель и владелец Kith, Ронни Файг, поделился мыслями: «Если вы хоть на половину так же дотошны к музыке и ее звучанию, как я, вы понимаете, какое значение имеют колонки Bose 901. Чтобы отпраздновать 60-летие компании, я работал с Bose над переосмыслением этих колонок».

Обновленные 901 созданы с небольшой помощью мебельного дизайнера Марка Юпитера. Однако подробности об их фактических характеристиках и цене пока не раскрыты. Bose также опубликовал пост об этом, но информации не так много. Известно лишь, что новые 901 будут выпущены в ограниченной серии — всего 12 комплектов, так что ожидать доступных цен не стоит. По словам компании, 12 пар предназначены «исключительно для наших друзей и семьи».

Источник — techradar

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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