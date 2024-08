Samsung Galaxy S24 FE: характеристики и варианты цвета

Ожидается, что Samsung Galaxy S24 FE будет представлен в октябре этого года, но уже сейчас в сети появились изображениями, а также характеристики будущего устройства.

Новый Galaxy S24 FE появится на рынке с впечатляющим 6,7-дюймовым экраном. Его пиковая яркость достигнет 1900 нит, что позволяет сравнить его с Google Pixel 8a, имеющим 2000 нит. В качестве ‘сердца’ устройства выступит процессор Exynos 2400e, превосходящий по эффективности Galaxy S23 FE.

Благодаря встроенному аккумулятору на 4565 мАч, Galaxy S24 FE обещает улучшенное время работы без подзарядки. Ожидается, что смартфон сможет работать до 78 часов в режиме воспроизведения музыки и до 29 часов при просмотре видео.

Покупателям будет предложен широкий выбор цветовых решений: не менее пяти различных оттенков, включая специальные варианты, доступные исключительно на официальном сайте Samsung. Графитовый, синий, серебристо-белый, зелёный и жёлтый, а также дополнительно два эксклюзивных цвета. В зависимости от региона продаж выбор цветов может отличаться.

Samsung также внедряет функции искусственного интеллекта в S24 FE, что уже не является сюрпризом для рынка. Устройство будет работать на операционной системе One UI 6.1.1 или выше, предоставляя доступ к функции Portrait Studio и другим AI-функциям, таким как Generative Edit, Circle to Search, Sketch to Image и Live Translate.

Цена на Galaxy S24 FE пока не объявлена, но предполагается, что она будет сопоставима с ценой прошлогодней модели, которая стартовала с отметки в 599 долларов. Однако учитывая тенденцию Samsung к повышению стоимости флагманов в текущем году, не исключено, что цена может возрасти до 649 или даже 699 долларов.

Источник — androidheadlines.com