Главная » Apple считает, что iPhone 16 будет пользоваться огромным спросом Анатолий Пшеницын 2 Просмотра

В ожидании высокого спроса на iPhone 16, Apple значительно увеличила объемы производства, что потребовало от её ключевого партнера Foxconn привлечь дополнительную рабочую силу. В результате, всего за две недели, Foxconn приняла на работу 50 тысяч новых сотрудников.

Apple планирует расширить производство на 10%, нацелившись на выпуск 90 миллионов экземпляров iPhone 16 в этом году. Это усиление производственной активности происходит на заводе в Чжэнчжоу, Китай, который является самой большой производственной площадкой iPhone в мире и отвечает за около 80% всех iPhone, производимых компанией.

Обычно сезон повышенного производства iPhone длится с августа по декабрь, и в это время критически важно наличие достаточного количества квалифицированных рабочих. В ответ на эту потребность Foxconn увеличил заработную плату до 25 юаней в час и бонусы за найм с 6000 до 7500 юаней, начиная с августа, как сообщают местные СМИ.

Кроме того, появилась информация о том, что Apple намерена диверсифицировать производство, организовав выпуск различных моделей iPhone 16 в Индии. Ожидается, что новые устройства поступят в продажу уже в следующем месяце.

Источник — businesskorea.co.kr