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Pico 4S: новая гарнитура смешанной реальности от владельца TikTok

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.08.2024
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Pico 4S новая гарнитура смешанной реальности от владельца TikTok

Скоро ожидается выход новой гарнитуры смешанной реальности Pico 4S от компании Pico, принадлежащей ByteDance, которая также является владельцем приложения TikTok. Устройство получило одобрение от Национального агентства исследований Радио Южной Кореи (RRA) в июне, что обычно указывает на скорый выход продукта на рынок. С учетом приближающегося праздничного сезона, Pico стремится выпустить гарнитуру как можно скорее.

Pico 4S, как предполагается, будет оснащена обновленным процессором Snapdragon XR2 Gen 2, который также используется в Quest 3. Согласно данным Geekbench, новый процессор включает в себя два ядра с частотой 2,05 ГГц и четыре ядра с частотой 2,36 ГГц. Кроме того, Pico 4S оборудована 12 ГБ оперативной памяти, что превосходит 8 ГБ оперативной памяти в Quest 3, что обещает лучшую производительность.

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Судя по внешнему виду, передняя панель Pico 4S напоминает дисплей, однако это скорее всего не так, учитывая, что значительную часть этой области занимают камеры, необходимые для функционирования смешанной реальности, чтобы видеть виртуальный мир и реальность одновременно.

Гарнитура Pico 4S также имеет удобную балансировку на голове благодаря мягкой задней части, что не является новинкой для Pico, но выглядит более изысканно по сравнению с моделью Pico 4 2022 года.

Изображения, предоставленные Onleaks, показывают, что Pico 4S будет поставляться с ручным контролем, как и большинство современных VR и XR гарнитур, а также предлагать ремешки для запястья. Контроллеры по дизайну похожи на те, что были у Pico 4, и включают съемные ремешки для запястья, что является важной функцией для безопасности использования VR, поскольку они предотвращают случайное выбрасывание контроллера. Контроллеры могут использоваться как с ремешками, так и без них.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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