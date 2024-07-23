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Edifier представила наушники с открытым ухом Comfo Clip

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.07.2024
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Edifier представила наушники с открытым ухом Comfo Clip

Сегодня компания Edifier анонсировала новинку на платформе JD.com – беспроводные Bluetooth-наушники Comfo Clip. Наушники предлагают пользователям до 28 часов непрерывной работы, возможность подключения к двум устройствам одновременно и функцию умного распознавания каналов. Продажи стартуют 29 июля по цене в 319 юаней.

Доступные в двух цветовых вариантах – «светящийся черный» и «жемчужно-белый» – наушники Comfo Clip отличаются лёгкостью, вес каждого из них составляет всего 5,8 г. Они обладают водонепроницаемостью и защитой от брызг в соответствии со стандартом IP56. Производитель подчёркивает использование материалов, безопасных для кожи, а также применение прочного никель-титанового сплава с эффектом памяти. Уникальная конструкция «Air Arc» обеспечивает удобство ношения за счёт эргономичной мягкой дужки, которую можно регулировать и адаптировать под индивидуальные особенности пользователя.

Comfo Clip

Comfo Clip оснащены современным Bluetooth 5.4 и 12-миллиметровыми динамиками. Они поддерживают ношение как на левом, так и на правом ухе, благодаря способности умного определения каналов. Благодаря функции мультиподключения, наушники могут одновременно работать с двумя Bluetooth-устройствами.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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