HONOR 200 и 200 Pro стали доступны для предзаказа

Ведущие российские ретейлеры электроники и популярные онлайн-площадки объявили о начале предварительных заказов на новые модели смартфонов HONOR 200 и 200 Pro. Эти устройства разработаны совместно с знаменитым парижским фотоателье Harcourt, что гарантирует высокое качество портретной съёмки.

Модель HONOR 200 Pro выделяется наличием трехкамерной системы с основным сенсором H9000 на 50 мегапикселей и размером 1/1.3 дюйма. За обработку изображений отвечает продвинутый искусственный интеллект, который проходит 9 стадий обработки, позволяя воспроизвести цифровые изображения в стилистике студии Harcourt, с учётом особенностей света и тени, а также других деталей сцены.

Предзаказ на модели 200 и 200 Pro уже доступен в крупных торговых сетях, не говоря уже о маркетплейсах. Ценник на HONOR 200 начинается от 49 990 рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и достигает 54 990 рублей за модификацию 12/512 ГБ. HONOR 200 Pro в версии 12/512 ГБ предлагается по цене 69 990 рублей и доступен в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный. В рамках предзаказа покупателям предоставляется скидка в размере 5000 рублей и в подарок идут умные часы HONOR Watch 4.