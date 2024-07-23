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HONOR 200 и 200 Pro стали доступны для предзаказа

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.07.2024
203 Просмотра 0
HONOR 200 и 200 Pro стали доступны для предзаказа

Ведущие российские ретейлеры электроники и популярные онлайн-площадки объявили о начале предварительных заказов на новые модели смартфонов HONOR 200 и 200 Pro. Эти устройства разработаны совместно с знаменитым парижским фотоателье Harcourt, что гарантирует высокое качество портретной съёмки.

Модель HONOR 200 Pro выделяется наличием трехкамерной системы с основным сенсором H9000 на 50 мегапикселей и размером 1/1.3 дюйма. За обработку изображений отвечает продвинутый искусственный интеллект, который проходит 9 стадий обработки, позволяя воспроизвести цифровые изображения в стилистике студии Harcourt, с учётом особенностей света и тени, а также других деталей сцены.

Предзаказ на модели 200 и 200 Pro уже доступен в крупных торговых сетях, не говоря уже о маркетплейсах. Ценник на HONOR 200 начинается от 49 990 рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и достигает 54 990 рублей за модификацию 12/512 ГБ. HONOR 200 Pro в версии 12/512 ГБ предлагается по цене 69 990 рублей и доступен в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный. В рамках предзаказа покупателям предоставляется скидка в размере 5000 рублей и в подарок идут умные часы HONOR Watch 4.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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