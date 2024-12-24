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Робота Атлас от Boston Dynamics переодели в Санта-Клауса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.12.2024
7 Просмотров 0
Робота Атлас от Boston Dynamics переодели в Санта-Клауса

Компания Boston Dynamics поздравила всех с наступающими праздниками. И опубликовала видеоролик с роботом Атласом в костюме Санта-Клауса, исполняющим сальто назад. Это впечатляющее зрелище. Но стоит отметить, что Атлас демонстрирует подобные акробатические трюки, включая сальто назад, с 2017 года.

Разработка Атласа началась в 2013 году. За это время робот претерпел значительные усовершенствования, демонстрируя всё большую стабильность и расширенные возможности движения. Весной прошлого года Boston Dynamics представила новую, полностью электрическую версию Атласа, заменив предыдущую гидравлическую модель. Компания позиционирует обновленного Атласа как одного из самых совершенных гуманоидных роботов. Он превосходит по ловкости и скорости человека.

Атлас способен к автономному выполнению задач. Например, перемещению деталей двигателя, подтверждают значительный прогресс в области робототехники. Новое видео демонстрирует не только акробатические навыки робота, но и его улучшенную функциональность в производственной среде. Это открывает новые перспективы для автоматизации промышленных процессов.

Из имеющихся в сети видеороликов можно предположить, что Атлас также значительно превосходит робота Оптимус от Тесла, который пока только научился ходить и разливать напитки в баре. Значительное развитие навыков ловкости робота Boston Dynamics, скорее всего, связано с тем, что компания занимается данными разработками на протяжении нескольких десятков лет. Кто победит в этой конкуренции покажет только время.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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