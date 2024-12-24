Робота Атлас от Boston Dynamics переодели в Санта-Клауса

Компания Boston Dynamics поздравила всех с наступающими праздниками. И опубликовала видеоролик с роботом Атласом в костюме Санта-Клауса, исполняющим сальто назад. Это впечатляющее зрелище. Но стоит отметить, что Атлас демонстрирует подобные акробатические трюки, включая сальто назад, с 2017 года.

Разработка Атласа началась в 2013 году. За это время робот претерпел значительные усовершенствования, демонстрируя всё большую стабильность и расширенные возможности движения. Весной прошлого года Boston Dynamics представила новую, полностью электрическую версию Атласа, заменив предыдущую гидравлическую модель. Компания позиционирует обновленного Атласа как одного из самых совершенных гуманоидных роботов. Он превосходит по ловкости и скорости человека.

Атлас способен к автономному выполнению задач. Например, перемещению деталей двигателя, подтверждают значительный прогресс в области робототехники. Новое видео демонстрирует не только акробатические навыки робота, но и его улучшенную функциональность в производственной среде. Это открывает новые перспективы для автоматизации промышленных процессов.

Из имеющихся в сети видеороликов можно предположить, что Атлас также значительно превосходит робота Оптимус от Тесла, который пока только научился ходить и разливать напитки в баре. Значительное развитие навыков ловкости робота Boston Dynamics, скорее всего, связано с тем, что компания занимается данными разработками на протяжении нескольких десятков лет. Кто победит в этой конкуренции покажет только время.