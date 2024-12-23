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PS5 Pro против Xbox Series X: сравнение

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.12.2024
4 Просмотра 0
PS5 Pro против Xbox Series X сравнение

PS5 Pro наконец-то вышла. Теперь мы можем оценить, как эта улучшенная версия консоли Sony сравнится с мощной Xbox Series X от Microsoft. Мы подробно изучили обе консоли. И теперь готовы рассказать вам об их ключевых сходствах и различиях. Это должно помочь выбрать наиболее подходящую игровую систему.

Мы рассмотрим все аспекты: от цены и дизайна до технических характеристик и игровой производительности. Это поможет вам понять, чем PS5 Pro лучше или хуже Xbox Series X. А также принять решение — купить ли PS5 Pro или поискать выгодные предложения на Xbox. Мы постараемся дать объективную оценку, учитывая все важные факторы.

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Улучшенная производительность по сравнению с обычной PS5
Технология PSSR
Невероятно хорошая картинка с частотой 120 Гц
2 ТБ памяти
Wi-Fi 7
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Графические улучшения не так заметны
В комплект нет дисковода или подставки
Высокая цена
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SSD обеспечивает сверхбыструю загрузку
Поддержка Dolby Vision и Atmos
Поддержка до 4K/120 Гц
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Пользовательский интерфейс

Если вы уже являетесь поклонником PlayStation и думаете о переходе на PS5 Pro, то советуем также ознакомиться с нашим сравнением PS5 Pro и оригинальной PS5. Это руководство поможет вам понять, насколько сильно улучшилась новая консоль по сравнению с предшественником. Мы постарались сделать наше сравнение максимально полным и информативным для вас.

Характеристики

Ниже представлено подробное сравнение характеристик обеих консолей.

PS5 ProXbox Series X
Цена:699,99 долларов499 долларов
Размеры (ШxВxГ):388 x 89 x 216 мм151 x 301 x 151 мм
Вес:3,1 кг4,45 кг
Емкость хранилища:2 ТБ NVMe SSD1 ТБ
Расширение хранилища:Слот SSD-накопителя M.2 NVMe; внешнее хранилище через USBSeagate или Western Digital PCIe 4.0 Storage Expansion Card; внешнее хранилище через USB
Возможности подключения:WiFi 7, Ethernet, Bluetooth 5.1WiFi 6, Ethernet
ЦП:8 ядер/16 потоков AMD Zen 28 ядер/3,8 ГГц AMD Zen 2
Графический процессор:16,7 терафлопс, AMD Radeon, RDNA-архитектура12,0 терафлопс, AMD RDNA 2
Память/ОЗУ:16 ГБ GDDR6 / 2 ГБ DDR516 ГБ GDDR6
Апскейлинг:PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution)Поддерживает 8K HDR и масштабирование до 4K
Порты:1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 3 порта USB 3.0, 1 x слот расширения памяти

Ключевое отличие PS5 Pro – это значительно большее встроенное хранилище (2 ТБ против 1 ТБ у Xbox Series X). Хотя хранилище можно расширить на обеих консолях, PS5 Pro предлагает существенный запас места «из коробки».

PS5 Pro обладает на 67% большей вычислительной мощностью. Также на 28% более быстрой памятью по сравнению со стандартной PS5. Это обеспечивает ускорение обработки игр примерно на 45%. Усовершенствованная трассировка лучей, более мощный графический процессор и технология PSSR гарантируют высокое качество графики без потери производительности. PS5 Pro также ускоряет загрузку не оптимизированных под неё игр для PS5 и PS4.

Xbox Series X, со своим 3,8 ГГц процессором и 12 терафлопс графическим процессором, также демонстрирует отличную производительность. Она обеспечивает плавный геймплей и высокое качество графики в играх, оптимизированных под неё (до 120 кадров в секунду).

Однако PS5 Pro превосходит Xbox Series X по производительности и графике благодаря своему 6-ядерному процессору AMD Zen 2 и графическому процессору мощностью 16,7 терафлопс. Обеспечивает высокий уровень как производительности, так и качества изображения.

Если вам нужна надёжная и высокопроизводительная консоль с отличной графикой, Xbox Series X – отличный выбор. Однако, если вы ищете максимальную производительность, передовые графические технологии и больший объём встроенной памяти, PS5 Pro станет лучшим вариантом.

Дизайн

Выбор игровой консоли часто зависит и от ее внешнего вида и габаритов. Рассмотрим дизайн PS5 Pro и Xbox Series X. Это поможет вам оценить, как они впишутся в интерьер и насколько удобны в использовании.

PS5 Pro

PS5 Pro немного больше, чем стандартная PS5 Slim. Её размеры составляют 388 x 89 x 216 мм. Консоль обладает футуристическим дизайном в бело-черной цветовой гамме с матовой отделкой.

PS5 Pro дизайн
PS5 Pro

Наиболее заметная особенность – её высота, которую следует учитывать при выборе места для установки. На момент написания этого сравнения, дополнительных вариантов дизайна или панелей для кастомизации не предлагается.

Xbox Series X

Xbox Series X крупнее и тяжелее PS5 Pro, весит более чем на килограмм. Она имеет габариты 151 x 301 x 151 мм, то есть шире, но ниже PS5 Pro. Её дизайн – строгий и лаконичный. Матовый чёрный цвет делает её менее заметной в интерьере. В отличие от PS5 Pro, для Xbox Series X доступны различные варианты дизайна и дополнительных аксессуаров.

Xbox Series X
Xbox Series X

Обе консоли работают достаточно тихо и оснащены большим количеством портов для подключения различных устройств. Однако, существенное отличие заключается в отсутствии дисковода у PS5 Pro. Если вам необходим дисковод, его придётся приобретать отдельно, что увеличит общую стоимость владения консолью.

Что в итоге?

Выбор между PS5 Pro и Xbox Series X зависит от нескольких важных факторов. Давайте подробнее рассмотрим, что нужно учесть перед покупкой.

Эксклюзивные игры. Один из главных моментов – это эксклюзивные игры, доступные только на одной из платформ. Обе консоли обладают своим набором уникальных тайтлов, поэтому стоит определиться, какие игры вам интересны больше всего, и проверить, на какой из консолей они доступны.

Бюджет. Финансовый аспект играет важную роль. PS5 Pro значительно дороже Xbox Series X. Высокая цена PS5 Pro обусловлена использованием передовых технологий, обеспечивающих более высокую производительность и качество графики без компромиссов.

Производительность и технологии. Если вы являетесь поклонником PlayStation или ищете консоль с самыми современными технологиями, PS5 Pro – отличный вариант. Она предлагает улучшенную производительность и графику благодаря передовым техническим решениям.

Стоимость и надежность. Если вас не интересуют самые передовые технологии, и вы хотите получить надежную консоль для игр высокого качества по более доступной цене, то Xbox Series X станет отличным выбором. Она предлагает высокую производительность и отличную графику без чрезмерных затрат.

В итоге, выбор между PS5 Pro и Xbox Series X — это вопрос ваших приоритетов. PS5 Pro – это консоль для тех, кто готов заплатить больше за передовые технологии и эксклюзивы PlayStation. Xbox Series X – это прекрасный вариант для тех, кто ценит высокое качество игр при разумной цене. Тщательно взвесьте все факторы, прежде чем принимать окончательное решение.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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