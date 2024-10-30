Главная » Разное Робот Atlas от Boston Dynamics может работать без участия человека РазноеЭлектроника и техника Робот Atlas от Boston Dynamics может работать без участия человека Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

Компания Boston Dynamics недавно представила новое видео, которое демонстрирует возможности последней версии своего робота-гуманоида Atlas. Ранее ролики показывали уникальные возможности движений полностью электрического устройства, однако на этот раз Atlas использует машинное обучение и модернизированные датчики для выполнения задач по сортировке в смоделированной заводской среде.

Хотя задача перемещения крышек двигателей «между контейнерами поставщиков и мобильной тележкой для секвенирования» может показаться не особенно захватывающей, она наглядно демонстрирует взаимодействие различных возможностей нового робота. Получив только «список мест хранения деталей, между которыми необходимо перемещать компоненты», Atlas применяет множество датчиков и модели машинного обучения. Это позволяет ему определить расположение контейнеров и продумать, как именно манипулировать своим телом, руками и трехпалыми кистями, чтобы захватывать и перемещать детали внутри этих контейнеров.

Новый Atlas способен выполнять поставленные задачи и оперативно реагировать на обратную связь от окружающей среды в реальном времени. Например, в одном из моментов видео деталь оказывается слишком высоко, чтобы ее можно было легко вставить в одно из отделений тележки для секвенирования. При столкновении с препятствием робот снимает деталь, затем переоценивает ее ориентацию и положение, прежде чем внести необходимые изменения и повторить попытку успешного выполнения задачи.

Компания Boston Dynamics подчеркивает, что эта модель робота является «полностью автономной». Это говорит о том, что новейший гуманоидный робот может справляться со сложными задачами с минимальным вмешательством человека. В то время как несколько недель назад стало известно, что человекоподобные роботы Tesla Optimus, демонстрировавшие свои способности во время презентации Cybercab, в основном управлялись удаленно операторами.

Как и другие роботы компании, такие как четвероногий Спот и однорукий Стретч, новый Atlas может в будущем стать для Boston Dynamics больше, чем просто платформой для демонстрации их новейших технологий. Однако это реально лишь при условии, что его расширенные возможности не будут стоить запредельно высокую цену.

Источник — youtube