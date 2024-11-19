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Робособака Raibo2 пробежала марафон в Южной Корее

Елена Антонова Елена Антонова
19.11.2024
847 Просмотров 0
Робо-собака Raibo2 пробежала марафон в Южной Корее

Южнокорейский институт науки и технологий успешно испытал одну из своих робособак Raibo2. Институт подтвердил, что их четвероногий робот стал первым, кто завершил марафон в рамках мероприятия Sangju Dried-Persimmon.

Робот Raibo2 преодолел дистанцию за 4 часа, 19 минут и 52 секунды. Для сравнения, победитель-человек финишировал за 2 часа, 36 минут и 32 секунды. Raibo2 преодолел 42 км, включая два сложных 50-метровых холма, всего на одном заряде батареи.

Особенности трассы с перепадами высот усложняют задачу для робособаки. Это может вызывать непредвиденные потери эффективности. Поэтому Raibo2 тренировали преодолевать различные ландшафты, включая склоны и обледенелые дороги, используя алгоритмы обучения в симуляционной среде RaiSim. Его предшественник, Raibo, мог адаптироваться к песчаным условиям.

Raibo2 обладает конструкцией с высоким крутящим моментом. Это позволяет эффективно использовать энергию на спусках и затем применять скорость и мощность на подъемах. Этого удалось достигнуть благодаря сотрудничеству с Raion Robotics — компанией, основанной исследователями из университета, которые улучшили конструкцию робота. Были учтены частые удары и периодические вибрации для защиты механических систем.

Вклад Raion Robotics также включал интеграцию схемы привода двигателя для минимизации потерь и увеличения управления. Основные компоненты, такие как механика, электроника, программное обеспечение и ИИ, разработаны внутри института.

Команда планирует развивать успех Raibo2, добавляя функции автономной навигации. Хотя участие робособаки в марафоне может показаться несерьезным, это показывает её потенциальные применения в области доставки, патрулирования и спасательных операций.

Компания Samsung Electronics выразила интерес к проекту, поддерживая исследование, хотя институт не уточнил размер вклада. Один из аспирантов поделился, что следующей целью является создание робособаки, способной работать в горных условиях и условиях стихийных бедствий на мировом уровне.

Источник — theregister

 

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Елена Антонова
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Люблю активный отдых, походы, кайтсерфинг, кошек и свою бабушку.

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