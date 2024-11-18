Roblox станет безопаснее благодаря последнему обновлению

Roblox, популярная игровая онлайн-платформа для детей и взрослых, вводит значительные обновления в систему безопасности и родительский контроль. Эти изменения направлены на усиление защиты молодых пользователей в ответ на критику методов безопасности компании.

Во-первых, Roblox упрощает настройку и управление родительским контролем. Теперь родители могут следить за активностью детей прямо со своих устройств. Ранее для изменения настроек приходилось пользоваться устройством ребенка. Благодаря обновлению родители получат push-уведомления, когда их ребенок запросит разрешение на действия, такие как участие в мероприятиях с более взрослым контентом. Также теперь возможно отслеживание времени использования приложения и установка дневных лимитов, по истечении которых доступ к приложению будет заблокирован.

Roblox меняет подход к классификации контента. Вместо возрастных ограничений будут использоваться Метки контента, отражающие его тип. Это поможет родителям делать более обоснованные решения о доступности игр для детей.

К тому же, ужесточаются правила взаимодействия младших пользователей. Дети до 13 лет больше не смогут отправлять личные сообщения вне определенных игр или опытов. Для отправки сообщений другим потребуется родительское согласие, хотя они по-прежнему будут видеть публичные сообщения в играх.

Эти изменения подчеркивают усилия Roblox в обеспечении безопасности. Защита детей на таких платформах имеет первостепенное значение, и приятно видеть, что компания предпринимает важные шаги в правильном направлении.

Источник — roblox