Все Galaxy S25 получат больше оперативки, а цена останется прежней

Samsung готовит к выпуску серию смартфонов Galaxy S25 уже в ближайшие месяцы! Ждём три новые модели: Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, и все они, по слухам, получат мощный чипсет Snapdragon 8 Elite.

Ещё одна приятная новость — ожидается, что базовая версия получит сразу 12 ГБ оперативной памяти, а не 8 ГБ, как у предшественников. Это серьёзное улучшение, особенно учитывая, что, как говорят инсайдеры, цены останутся на уровне серии S24. Инсайдер Jukanlosreve утверждает (хотя пост уже удалён), что начальные цены составят те же 799, 999 и 1299 долларов за базовый Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra соответственно. Объём памяти хранения тоже не изменится: 128 ГБ для базовой модели S25 и 256 ГБ для Plus и Ultra.

Зачем столько оперативки? Дело в том, что Snapdragon 8 Elite — это, скорее всего, эволюционное, а не революционное обновление. А вот увеличение оперативной памяти напрямую связано с растущим использованием искусственного интеллекта на смартфонах. Samsung активно продвигает свои функции Galaxy AI, и дополнительные 4 ГБ оперативной памяти позволят им работать гораздо быстрее и эффективнее. Google пошёл по похожему пути с Pixel 9 — увеличил оперативку до 12 ГБ в базовой модели и до 16 ГБ в Pro-версиях, чтобы обеспечить плавную работу ИИ.

Ещё одна интересная новость: появились слухи о возможном более раннем, чем ожидалось, релизе серии Galaxy S25. В сети уже появились рендеры дизайна обычного S25 и S25 Ultra, и, похоже, все три телефона будут немного компактнее своих предшественников.

Источник — sammyfans