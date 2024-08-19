Apple будет использовать в iPhone модемы Qualcomm до 2027 года

5G-модемы от Qualcomm будут использоваться в устройствах iPhone по крайней мере, до марта 2027 года. Несмотря на распространённые слухи о возможном прекращении разработок в этой области из-за нерешённых проблем, Apple продолжает работу над созданием собственного модема. Отмечается, что для потребителей не имеет значения, какой именно 5G-модем установлен в их iPhone, однако это не останавливает Apple от инвестирования миллиардов долларов в разработку базового чипа, который не принесёт существенного улучшения в пользовательский опыт.

В информационной передаче Марка Гурмана «Power On» упоминается, что сотрудники Apple считают, что переход на собственный модем не окажет влияния на продажи iPhone. Тем не менее, Apple может использовать этот шаг как маркетинговую стратегию, подчеркивая независимость в производстве ключевых компонентов своих устройств.

Одной из причин, побуждающих Apple к разработке собственного модема, является стремление снизить финансовую зависимость от Qualcomm, поскольку отсутствие альтернативных поставщиков позволяет последнему диктовать цены. Кроме того, интеграция 5G-модема с другими чипсетами, такими как Wi-Fi и Bluetooth, может привести к созданию более компактного и энергоэффективного решения.

Однако, учитывая сложности, с которыми сталкивается Apple, включая проблемы с производительностью и перегревом, разработка комплексного решения может занять годы. Переход от использования компонентов Qualcomm к собственным разработкам будет постепенным, и пока не ясно, когда именно Apple полностью освободится от партнёрства с производителем чипсетов. Но можно предположить, что Qualcomm уже готовится к такому развитию событий и адаптирует свою стратегию соответственно.

Источник — wccftech.com