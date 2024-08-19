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Apple будет использовать в iPhone модемы Qualcomm до 2027 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.08.2024
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Apple будет использовать модемы Qualcomm до 2027 года

5G-модемы от Qualcomm будут использоваться в устройствах iPhone по крайней мере, до марта 2027 года. Несмотря на распространённые слухи о возможном прекращении разработок в этой области из-за нерешённых проблем, Apple продолжает работу над созданием собственного модема. Отмечается, что для потребителей не имеет значения, какой именно 5G-модем установлен в их iPhone, однако это не останавливает Apple от инвестирования миллиардов долларов в разработку базового чипа, который не принесёт существенного улучшения в пользовательский опыт.

В информационной передаче Марка Гурмана «Power On» упоминается, что сотрудники Apple считают, что переход на собственный модем не окажет влияния на продажи iPhone. Тем не менее, Apple может использовать этот шаг как маркетинговую стратегию, подчеркивая независимость в производстве ключевых компонентов своих устройств.

Одной из причин, побуждающих Apple к разработке собственного модема, является стремление снизить финансовую зависимость от Qualcomm, поскольку отсутствие альтернативных поставщиков позволяет последнему диктовать цены. Кроме того, интеграция 5G-модема с другими чипсетами, такими как Wi-Fi и Bluetooth, может привести к созданию более компактного и энергоэффективного решения.

Однако, учитывая сложности, с которыми сталкивается Apple, включая проблемы с производительностью и перегревом, разработка комплексного решения может занять годы. Переход от использования компонентов Qualcomm к собственным разработкам будет постепенным, и пока не ясно, когда именно Apple полностью освободится от партнёрства с производителем чипсетов. Но можно предположить, что Qualcomm уже готовится к такому развитию событий и адаптирует свою стратегию соответственно.

Источник — wccftech.com

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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