ASUS работает над созданием Zenfone 12 Ultra

После выхода Zenfone 11 Ultra в начале года компания ASUS, по всей видимости, работает над новой моделью — Zenfone 12 Ultra. Недавно этот смартфон был замечен в базе данных IMEI, где подтверждается его маркетинговое название и фигурирует модельный номер «ASUSAI2501H».

Предполагается, что Zenfone 12 Ultra может быть аналогом грядущего ASUS ROG Phone 9, обладая схожим набором характеристик. Это предположение кажется весьма обоснованным, учитывая, что предыдущая модель, Zenfone 11 Ultra, имела схожее с серией ROG Phone 8 «железо».

По предварительным данным, Zenfone 12 Ultra может быть оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что чипсет будет изготовлен по 3-нанометровому технологическому процессу TSMC, что обещает значительный прирост производительности.

На данный момент подробности о новых моделях ASUS Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 остаются неясными, но, исходя из того, что Zenfone 11 Ultra был представлен в марте, можно предположить, что их преемник также может быть анонсирован примерно в это же время. Тем не менее, учитывая тенденцию брендов к переносу даты запуска своих продуктов, ASUS может сделать это позже.

Напомним, что ASUS Zenfone 11 Ultra оснащен 6,78-дюймовым FHD LTPO AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Основная камера с 50-мегапиксельным датчиком IMX890 поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), дополнялась 32-мегапиксельным телеобъективом с трехкратным увеличением и 13-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором. Для селфи используется 32-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживал быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Источник — 91mobiles.com