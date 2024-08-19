AirPods 4: все что известно на данный момент

Ожидается, что новое поколение наушников AirPods 4 от Apple появится в ближайшем будущем. Впервые компания представит две различные модели этих устройств. Согласно доступным данным, AirPods 4 обещают не только усовершенствованные функции, такие как активное шумоподавление (ANC), но и увеличенное время автономной работы.

Следующее поколение наушников будет представлено одновременно с iPhone 16 и операционной системой iOS 18 на запланированном мероприятии в сентябре этого года. Об этом повторно заявил Марк Гурман из Bloomberg. За последние недели и месяцы появилось много сообщений и слухов относительно функций и улучшений, которые будут реализованы в AirPods 4. Мы решили собрать всю актуальную информацию в одном месте.

Две модели на выбор

С конца 2023 года ходили слухи о том, что новые AirPods впервые выйдут в двух версиях. Они будут отличаться функционалом и стоимостью. Возможно, менее технологичная версия получит в названии дополнение вроде «Slim» или «Lite» и займет нишу AirPods 2. Вторая модель будет премиальной и придет на смену AirPods 3. Вполне вероятно, что после выхода новинок AirPods 2 будут сняты с производства, тогда как AirPods 3 могут продолжить продаваться по сниженной цене еще какое-то время.

Дизайн

Пока что нет никаких утечек фотографий AirPods 4. Ожидается, что новые наушники претерпят некоторые визуальные изменения, и их дизайн будет чем-то средним между AirPods 3 и AirPods Pro 2. Скорее всего, у новых моделей будут укороченные ножки и добавится сенсорное управление громкостью. Apple, как предполагается, также улучшит посадку наушников в ухе, и, возможно, более дорогая модель получит силиконовые насадки вместо открытого дизайна.

ANC и функция «Усиление разговора»

Премиальная версия AirPods 4, скорее всего, будет оснащена функцией активного шумоподавления, что сделает их еще ближе к AirPods Pro. Также ожидается добавление функций, адаптированных для людей с нарушением слуха, что упростит восприятие окружающих звуков и голосов. Функция «Усиление разговора» будет активно усиливать человеческий голос в шумной среде, делая его более разборчивым для всех пользователей.

Чип H2, Bluetooth 5.3 и батарея

Ожидается, что в новых AirPods 4 будет использоваться последний чип H2 от Apple, который обеспечит улучшенное качество звучания, более быструю обработку сигнала и повышенную энергоэффективность. Это, в свою очередь, поспособствует увеличению времени автономной работы наушников. Новый чип также может улучшить стабильность соединения и уменьшить задержку, что особенно важно при просмотре видео или в играх.

Следующее поколение AirPods, скорее всего, будет поддерживать Bluetooth 5.3, что обеспечит лучшую совместимость с различными устройствами и более устойчивое соединение. Кроме того, новый стандарт Bluetooth может расширить диапазон действия и улучшить передачу данных.

В области автономности ожидается, что Apple увеличит емкость батареи новых AirPods, что позволит пользователям наслаждаться музыкой, подкастами или звонками дольше без необходимости перезарядки. Это будет важным улучшением, особенно для тех, кто часто находится в движении и не имеет возможности часто заряжать свои устройства.

Интеграция с экосистемой Apple

Вероятно, Apple продолжит углублять интеграцию AirPods с другими продуктами компании. Например, новые наушники могут предложить улучшенные функции для работы с Siri, включая более точное распознавание голоса и возможность использовать виртуального помощника без активации его через сенсорные жесты или кнопки. Также возможно появление дополнительных функций для управления устройствами домашней автоматизации через HomeKit прямо с наушников, упрощая доступ к умному дому.

Источник — winfuture.de