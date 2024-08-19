Snapdragon 8 Gen 4 получит лучшую поддержку ИИ, а не мощность

Компания Qualcomm планирует представить свой новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в октябре на ежегодном мероприятии Snapdragon Summit. Несмотря на то что предварительные утечки информации намекали на значительное увеличение мощности нового процессора, свежий отчёт подчеркивает стремление Qualcomm оптимизировать энергоэффективность, не уделяя основное внимание лишь производительности.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет выпускаться в двух вариантах: стандартной версии с модельным номером SM8750 и специальной версии для Samsung Galaxy Ultra, обозначенной как SM8750P. Это соответствует стремлении Samsung использовать улучшенные версии флагманских чипсетов Qualcomm в своих топовых устройствах.

Хотя новый чипсет демонстрирует впечатляющие результаты в тестах, таких как Geekbench, где он набрал 8840 баллов в многоядерном режиме, первоначальные ожидания были выше — более 10000 баллов. Несмотря на это, результаты тестирования показывают, что чипсет превосходит процессоры Bionic от Apple по некоторым параметрам.

Qualcomm решила воспользоваться 3-нм процессом производства TSMC для создания своего нового флагманского чипа. Впервые за многие годы в новом SoC будут использоваться собственные ядра компании под названием Oryon, которые ранее были анонсированы для использования в ноутбуках на базе ARM.

Snapdragon 8 Gen 4 обещает установить новые стандарты в области ИИ, благодаря усовершенствованному Qualcomm Sensing Hub, который повысит эффективность аудио, видеокамер и датчиков, а также улучшит работу генеративного ИИ на устройстве. Чипсет, согласно отчетам, будет включать архитектуру с 2x премиальными ядрами с частотой 4,0 ГГц и шестью ядрами «эффективности» на частоте 2,8 ГГц. Также ожидается, что он получит новый графический процессор Adreno 830 и модем Qualcomm FastConnect 7900.

Первым производителем, который представит устройство на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 4, станет Xiaomi с их флагманской серией Xiaomi 15.

Источник — androidheadlines.com