Рейтинг производителей смартфонов в 3 квартале 2024 года

Мировой рынок смартфонов показал рост на 5% в годовом исчислении в 3 квартале 2024 года, согласно исследованию Canalys. В ожесточенной борьбе за лидерство Samsung и Apple разделили первое место с долей рынка 18% каждая. Apple вплотную приблизилась к Samsung благодаря высокому спросу на iPhone 15, особенно модели Pro-версии.

Xiaomi удержала третье место с 14% рынка. За ней следуют Oppo (9%) и Vivo (9%), которые значительно укрепили свои позиции благодаря успешным продажам в развивающихся рынках, таких как Индия и Латинская Америка. Рост Oppo позволил ей впервые в этом году занять четвертое место.

Аналитики Canalys отмечают, что разрыв между лидерами рынка сокращается, предвещая еще более острую конкуренцию в будущем. Цикл обновления устройств, начавшийся после пандемии, также подталкивает рынок смартфонов к росту.

Источник — canalys.com