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Рейтинг производителей смартфонов в 3 квартале 2024 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
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Рынок смартфонов растет Apple наступает на пятки Samsung в 3 квартале 2024

Мировой рынок смартфонов показал рост на 5% в годовом исчислении в 3 квартале 2024 года, согласно исследованию Canalys. В ожесточенной борьбе за лидерство Samsung и Apple разделили первое место с долей рынка 18% каждая. Apple вплотную приблизилась к Samsung благодаря высокому спросу на iPhone 15, особенно модели Pro-версии.

Xiaomi удержала третье место с 14% рынка. За ней следуют Oppo (9%) и Vivo (9%), которые значительно укрепили свои позиции благодаря успешным продажам в развивающихся рынках, таких как Индия и Латинская Америка. Рост Oppo позволил ей впервые в этом году занять четвертое место.

анализ рынка смартфонов 3 квартал 2024

Аналитики Canalys отмечают, что разрыв между лидерами рынка сокращается, предвещая еще более острую конкуренцию в будущем. Цикл обновления устройств, начавшийся после пандемии, также подталкивает рынок смартфонов к росту.

Источник — canalys.com

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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