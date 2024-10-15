NVIDIA планирует создать 100 миллионов ИИ-помощников

NVIDIA готовится к взрывному росту! Генеральный директор Дженсен Хуан поделился амбициозным планом: увеличить штат до 50 000 человек и создать армию из 100 миллионов ИИ-помощников. Представьте себе: NVIDIA на одном уровне с гигантами вроде Apple и Microsoft, не только по технологиям, но и по численности сотрудников.

Хуан видит будущее, где люди и ИИ работают рука об руку. ИИ-помощники возьмут на себя рутину, освободив людей для более творческих и важных задач. Они будут общаться друг с другом и с нами в Slack, образуя единую команду, где «цифровые» и «биологические» сотрудники дополняют друг друга.

Не стоит бояться, что ИИ отнимет рабочие места. Наоборот, Хуан уверен, что ИИ повысит производительность, приведя к росту доходов и новым рабочим местам. Каждый сотрудник станет своего рода «генеральным директором» для своей команды ИИ-помощников, фокусируясь на стратегических задачах.

Вместо конкуренции, нас ждет сотрудничество. ИИ поможет справиться со снижением производительности труда, а сотрудники смогут полностью раскрыть свой потенциал. NVIDIA рисует картину будущего, где люди и ИИ сосуществуют и вместе достигают новых высот. Это захватывающая перспектива!

Источник — wccftech.com