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Интернет и ПО

NVIDIA планирует создать 100 миллионов ИИ-помощников

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
3 Просмотра 0
NVIDIA планирует создать 100 миллионов ИИ-помощников

NVIDIA готовится к взрывному росту! Генеральный директор Дженсен Хуан поделился амбициозным планом: увеличить штат до 50 000 человек и создать армию из 100 миллионов ИИ-помощников. Представьте себе: NVIDIA на одном уровне с гигантами вроде Apple и Microsoft, не только по технологиям, но и по численности сотрудников.

Хуан видит будущее, где люди и ИИ работают рука об руку. ИИ-помощники возьмут на себя рутину, освободив людей для более творческих и важных задач. Они будут общаться друг с другом и с нами в Slack, образуя единую команду, где «цифровые» и «биологические» сотрудники дополняют друг друга.

Не стоит бояться, что ИИ отнимет рабочие места. Наоборот, Хуан уверен, что ИИ повысит производительность, приведя к росту доходов и новым рабочим местам. Каждый сотрудник станет своего рода «генеральным директором» для своей команды ИИ-помощников, фокусируясь на стратегических задачах.

Вместо конкуренции, нас ждет сотрудничество. ИИ поможет справиться со снижением производительности труда, а сотрудники смогут полностью раскрыть свой потенциал. NVIDIA рисует картину будущего, где люди и ИИ сосуществуют и вместе достигают новых высот. Это захватывающая перспектива!

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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