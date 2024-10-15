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iPhone 18 будет работать на 2-нм чипе A20 и получит 12 ГБ ОЗУ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
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iPhone 18 будет работать на 2-нм чипе A20 и получит 12 ГБ ОЗУ

Сейчас мы собираем крупицы информации о предстоящей линейке смартфонов iPhone 17. Однако, инсайдер из китайской социальной сети Weibo уже поделился сведениями об iPhone 18. Напомним, что Apple планирует представить эту линейку смартфонов только в 2026 году. По слухам новым, модельный ряд iPhone 18 будет оборудован 2-нм процессором A20 и 12 ГБ оперативной памяти.

Чипсет A20 для iPhone 18 будет изготовлен по передовой технологии с использованием 2-нм техпроцесса.

Этот процессор также получит обновленную технологию, переходя с традиционного InFo на более современный WMCM. К тому же, объем оперативной памяти в этих моделях возрастет до 12 ГБ. В комментариях автор поста упомянул, что и iPhone 17, и iPhone 18 будут иметь 12 ГБ DRAM. Что, кажется, задаст тренд на применение этого параметра, как стандарта.

Ранее же тот же блогер утверждал, что в текущем году iPhone 16 получит 8 ГБ ОЗУ, и не ошибся. Также он утверждал, что следующая модель — iPhone 17, будет оснащена 12 ГБ ОЗУ. Данные характеристики необходимы для более эффективной работы с искусственным интеллектом.

Однако аналитик из Tianfeng International Securities, Минг-Чи Куо, сообщал немного другие сведения. Он утверждал, что из всех моделей iPhone, запланированных к выпуску в следующем году, лишь iPhone 17 Pro Max будет иметь 12 ГБ DRAM. Остальные смартфоны — ультратонкий iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone SE4 — получат 8 ГБ оперативной памяти.

Источник — passionategeekz.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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