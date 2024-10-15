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Huawei показала изображения новых Nova 13 и Nova 13 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
4 Просмотра 0
Huawei показала изображения новых Nova 13 и Nova 13 Pro

Huawei собирается представить свои новинки — смартфоны серии Nova 13. Это произойдет 22 октября на специальном мероприятии в Китае. Вместе с новыми устройствами пользователям впервые будет представлена обновлённая версия операционной системы Harmony OS Next. Скорее всего, компания также расскажет о планах по распространению этой ОС на различные устройства, включая смартфоны, планшеты, умные экраны и устройства для дома. Слухи о предстоящем мероприятия подогрели пользователей для предварительных заказов. Модели Nova 13 и 13 Pro можно заказать только в Китае, через интернет-магазин Huawei. Там также были опубликованы изображения новых смартфонов.

Huawei Nova 13

Huawei Nova 13 черный
Huawei Nova 13 белый
Huawei Nova 13 зеленый
Huawei Nova 13 фиолетовый

По информации из официального источника, новые смартфоны будут доступны в четырёх цветах. Зелёный Loddon, белый и фиолетовый цвета Feather Sand и классический чёрный Star Black. Относительно памяти, Nova 13 появится в вариациях на 256 ГБ и 512 ГБ. В то время как Pro-модель предложат и в максимальной комплектации с 1 ТБ памяти.

Huawei Nova 13 Pro

Huawei Nova 13 Pro черный
Huawei Nova 13 Pro белый
Huawei Nova 13 Pro зеленый
Huawei Nova 13 Pro фиолетовый

Другие характеристики

Хотя Huawei пока не раскрыла все характеристики смартфонов, известно, что обе модели будут обладать функцией спутниковой связи Beiduo. По слухам, Nova 13 и 13 Pro могут похвастаться процессором Kirin 9010 и 12 ГБ оперативной памяти. Возможно, стандартная модель будет оснащена 60-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с 50-мегапиксельным и 8-мегапиксельным сенсорами.

Nova 13 Pro может иметь улучшенные возможности для селфи благодаря комбинации двух камер на 60 и 8 мегапикселей. Сзади, как предполагается, установлена основная 50-мегапиксельная камера RYYB, широкоугольный 12-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельная телефотокамера.

Пока нет данных о ёмкости батарей, но упоминается, что оба устройства смогут поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью до 100 Вт. Для защиты данных обе модели Nova 13 будут оснащены дактилоскопическими сканерами, встроенными прямо в экран.

Источник — vmall.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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