Huawei показала изображения новых Nova 13 и Nova 13 Pro

Huawei собирается представить свои новинки — смартфоны серии Nova 13. Это произойдет 22 октября на специальном мероприятии в Китае. Вместе с новыми устройствами пользователям впервые будет представлена обновлённая версия операционной системы Harmony OS Next. Скорее всего, компания также расскажет о планах по распространению этой ОС на различные устройства, включая смартфоны, планшеты, умные экраны и устройства для дома. Слухи о предстоящем мероприятия подогрели пользователей для предварительных заказов. Модели Nova 13 и 13 Pro можно заказать только в Китае, через интернет-магазин Huawei. Там также были опубликованы изображения новых смартфонов.

Huawei Nova 13

По информации из официального источника, новые смартфоны будут доступны в четырёх цветах. Зелёный Loddon, белый и фиолетовый цвета Feather Sand и классический чёрный Star Black. Относительно памяти, Nova 13 появится в вариациях на 256 ГБ и 512 ГБ. В то время как Pro-модель предложат и в максимальной комплектации с 1 ТБ памяти.

Huawei Nova 13 Pro

Другие характеристики

Хотя Huawei пока не раскрыла все характеристики смартфонов, известно, что обе модели будут обладать функцией спутниковой связи Beiduo. По слухам, Nova 13 и 13 Pro могут похвастаться процессором Kirin 9010 и 12 ГБ оперативной памяти. Возможно, стандартная модель будет оснащена 60-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с 50-мегапиксельным и 8-мегапиксельным сенсорами.

Nova 13 Pro может иметь улучшенные возможности для селфи благодаря комбинации двух камер на 60 и 8 мегапикселей. Сзади, как предполагается, установлена основная 50-мегапиксельная камера RYYB, широкоугольный 12-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельная телефотокамера.

Пока нет данных о ёмкости батарей, но упоминается, что оба устройства смогут поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью до 100 Вт. Для защиты данных обе модели Nova 13 будут оснащены дактилоскопическими сканерами, встроенными прямо в экран.

Источник — vmall.com