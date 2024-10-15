Кнопку управления камерой Oppo Find X8 Pro можно использовать для подводной съемки

Скоро, 24 октября, мы увидим новую серию смартфонов Oppo Find X8. Одной из самых обсуждаемых функций в линейке, станет кнопка управления камерой. Новая кнопка появится в модели Find X8 Pro и X8 Ultra. По аналогии с кнопкой Capture в iPhone 16, нововведение Oppo обещает принести уникальные возможности.

Представитель бренда поделился деталями о том, как работает эта кнопка, реагирующая на давление, и какие функции она предлагает:

Мгновенный доступ к камере:

Одним двойным нажатием на кнопку вы сразу же активируете приложение камеры. Это упрощает и ускоряет этот процесс по сравнению с традиционными способами запуска камеры на Android-устройствах. Простое масштабирование:

Легкое проведение по кнопке позволяет быстро менять масштаб. Это особенно удобно, когда вы снимаете одной рукой или вам нужно управление в ландшафтном режиме. Фото и видео под водой:

С IP69 рейтингом Find X8 Pro предоставляет возможность снимать под водой. Обычное сенсорное управление в подобных условиях часто сбоит. Новая кнопка должна обеспечить надежное управление камерой в этих условиях.

Кнопка расположена так, что до нее удобно дотянуться как при съемке в горизонтальной, так и вертикальной ориентации телефона.

В линейке Oppo Find X8 представлены три модели. Базовая Find X8, продвинутая Find X8 Pro и флагманская Find X8 Ultra. Первые две появятся уже в этом месяце и порадуют новым чипсетом Dimensity 9400. А вот Find X8 Ultra с топовым процессором Snapdragon 8 Elite стоит ожидать в первом квартале 2025 года. Все смартфоны будут работать на Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

Источник — youtube.com