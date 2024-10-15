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Кнопку управления камерой Oppo Find X8 Pro можно использовать для подводной съемки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
3 Просмотра 0
Кнопку управления камерой Oppo Find X8 Pro можно использовать для подводной съемки

Скоро, 24 октября, мы увидим новую серию смартфонов Oppo Find X8. Одной из самых обсуждаемых функций в линейке, станет кнопка управления камерой. Новая кнопка появится в модели Find X8 Pro и X8 Ultra. По аналогии с кнопкой Capture в iPhone 16, нововведение Oppo обещает принести уникальные возможности.

Представитель бренда поделился деталями о том, как работает эта кнопка, реагирующая на давление, и какие функции она предлагает:

  1. Мгновенный доступ к камере:
    Одним двойным нажатием на кнопку вы сразу же активируете приложение камеры. Это упрощает и ускоряет этот процесс по сравнению с традиционными способами запуска камеры на Android-устройствах.
  2. Простое масштабирование:
    Легкое проведение по кнопке позволяет быстро менять масштаб. Это особенно удобно, когда вы снимаете одной рукой или вам нужно управление в ландшафтном режиме.
  3. Фото и видео под водой:
    С IP69 рейтингом Find X8 Pro предоставляет возможность снимать под водой. Обычное сенсорное управление в подобных условиях часто сбоит. Новая кнопка должна обеспечить надежное управление камерой в этих условиях.

Кнопка расположена так, что до нее удобно дотянуться как при съемке в горизонтальной, так и вертикальной ориентации телефона.

В линейке Oppo Find X8 представлены три модели. Базовая Find X8, продвинутая Find X8 Pro и флагманская Find X8 Ultra. Первые две появятся уже в этом месяце и порадуют новым чипсетом Dimensity 9400. А вот Find X8 Ultra с топовым процессором Snapdragon 8 Elite стоит ожидать в первом квартале 2025 года. Все смартфоны будут работать на Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

Источник — youtube.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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