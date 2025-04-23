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Redmi Turbo 4 Pro выйдет в фан версии Harry Potter

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.04.2025
7 Просмотров 0
Redmi Turbo 4 Pro выйдет в фан версии Harry Potter

Завтра, 24 апреля, состоится анонс нового смартфона Redmi Turbo 4 Pro. Но это еще не все! Официальные представители сообщили, что вместе с основной моделью смартфона представят специальную версию Harry Potter – настоящий подарок для поклонников вселенной Джоан Роулинг.

Представители Redmi назвали новый телефон «самым глубоко персонализированным Harry Potter x Redmi в истории». На опубликованном постере можно увидеть, что задняя крышка версии Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter выполнена в яркой красно-синей цветовой гамме и украшена изображениями знаковых персонажей: Гарри Поттера, Волан-де-Морта и других.

Примечательно, что это уже третье поколение моделей, выпущенных под брендом Harry Potter в рамках серии Redmi Turbo. Ранее компания уже представила версии Redmi Note 12 Turbo и Redmi Turbo 3 в стиле Гарри Поттера. Кроме того, поклонники могут приобрести планшет Redmi Pad Pro в аналогичном дизайне.

Характеристики Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • Производительность. Смартфон станет первым в мире устройством, оснащенным полноядерным процессором Snapdragon 8s Gen 4. Это обеспечит невероятную скорость и плавность работы в любых приложениях и играх.
  • Охлаждение. Для поддержания оптимальной температуры даже при самых интенсивных нагрузках используется двухконтурная система 3D-охлаждения льдом.
  • Настройка производительности. Технология Rage Engine 4.0 оптимизирует работу устройства для достижения максимальной производительности и стабильности.
  • Дисплей. Redmi Turbo 4 Pro получит 6,83-дюймовый 1,5K LTPS прямой экран. Используется тот же светящийся материал, что и во флагманской модели M9, обеспечивая яркие и насыщенные цвета.
  • Дизайн. Большой угол R (скругленные углы корпуса), ультраузкие рамки (1,5 мм с трех сторон и 1,9 мм снизу) и флагманская металлическая рамка придают смартфону стильный и премиальный вид.
  • Аккумулятор. Емкость аккумулятора составляет внушительные 7550 мАч (±). Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт и быстрая обратная зарядка мощностью 22,5 Вт, позволяющая делиться энергией с другими устройствами.
  • Камера. Фотографические возможности обеспечит комбинация двух камер: основная камера 50 МП и сверхширокоугольная камера 8 МП.
  • Материалы корпуса. Смартфон выполнили с использованием металлической рамки, что добавляет прочности и премиальности.
  • Дополнительно. В устройстве установлен оптический датчик с короткофокусным объективом, который, вероятно, отвечает за улучшенную производительность сканера отпечатков пальцев.

Redmi Turbo 4 Pro обещает стать мощным и стильным смартфоном, а специальная версия Harry Potter станет настоящей находкой для поклонников волшебного мира. Ждем завтрашней презентации, чтобы узнать все подробности о новинке!

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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