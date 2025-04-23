Redmi Turbo 4 Pro выйдет в фан версии Harry Potter

Завтра, 24 апреля, состоится анонс нового смартфона Redmi Turbo 4 Pro. Но это еще не все! Официальные представители сообщили, что вместе с основной моделью смартфона представят специальную версию Harry Potter – настоящий подарок для поклонников вселенной Джоан Роулинг.

Представители Redmi назвали новый телефон «самым глубоко персонализированным Harry Potter x Redmi в истории». На опубликованном постере можно увидеть, что задняя крышка версии Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter выполнена в яркой красно-синей цветовой гамме и украшена изображениями знаковых персонажей: Гарри Поттера, Волан-де-Морта и других.

Примечательно, что это уже третье поколение моделей, выпущенных под брендом Harry Potter в рамках серии Redmi Turbo. Ранее компания уже представила версии Redmi Note 12 Turbo и Redmi Turbo 3 в стиле Гарри Поттера. Кроме того, поклонники могут приобрести планшет Redmi Pad Pro в аналогичном дизайне.

Характеристики Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Производительность. Смартфон станет первым в мире устройством, оснащенным полноядерным процессором Snapdragon 8s Gen 4. Это обеспечит невероятную скорость и плавность работы в любых приложениях и играх.

Смартфон станет первым в мире устройством, оснащенным полноядерным процессором Snapdragon 8s Gen 4. Это обеспечит невероятную скорость и плавность работы в любых приложениях и играх. Охлаждение. Для поддержания оптимальной температуры даже при самых интенсивных нагрузках используется двухконтурная система 3D-охлаждения льдом.

Для поддержания оптимальной температуры даже при самых интенсивных нагрузках используется двухконтурная система 3D-охлаждения льдом. Настройка производительности. Технология Rage Engine 4.0 оптимизирует работу устройства для достижения максимальной производительности и стабильности.

Технология Rage Engine 4.0 оптимизирует работу устройства для достижения максимальной производительности и стабильности. Дисплей. Redmi Turbo 4 Pro получит 6,83-дюймовый 1,5K LTPS прямой экран. Используется тот же светящийся материал, что и во флагманской модели M9, обеспечивая яркие и насыщенные цвета.

Redmi Turbo 4 Pro получит 6,83-дюймовый 1,5K LTPS прямой экран. Используется тот же светящийся материал, что и во флагманской модели M9, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Дизайн. Большой угол R (скругленные углы корпуса), ультраузкие рамки (1,5 мм с трех сторон и 1,9 мм снизу) и флагманская металлическая рамка придают смартфону стильный и премиальный вид.

Большой угол R (скругленные углы корпуса), ультраузкие рамки (1,5 мм с трех сторон и 1,9 мм снизу) и флагманская металлическая рамка придают смартфону стильный и премиальный вид. Аккумулятор. Емкость аккумулятора составляет внушительные 7550 мАч (±). Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт и быстрая обратная зарядка мощностью 22,5 Вт, позволяющая делиться энергией с другими устройствами.

Емкость аккумулятора составляет внушительные 7550 мАч (±). Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт и быстрая обратная зарядка мощностью 22,5 Вт, позволяющая делиться энергией с другими устройствами. Камера. Фотографические возможности обеспечит комбинация двух камер: основная камера 50 МП и сверхширокоугольная камера 8 МП.

Фотографические возможности обеспечит комбинация двух камер: основная камера 50 МП и сверхширокоугольная камера 8 МП. Материалы корпуса. Смартфон выполнили с использованием металлической рамки, что добавляет прочности и премиальности.

Смартфон выполнили с использованием металлической рамки, что добавляет прочности и премиальности. Дополнительно. В устройстве установлен оптический датчик с короткофокусным объективом, который, вероятно, отвечает за улучшенную производительность сканера отпечатков пальцев.

Redmi Turbo 4 Pro обещает стать мощным и стильным смартфоном, а специальная версия Harry Potter станет настоящей находкой для поклонников волшебного мира. Ждем завтрашней презентации, чтобы узнать все подробности о новинке!