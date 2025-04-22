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Интернет и ПО

Исследование HONOR раскрывает отношение россиян к AI на работе

Мария Старкова Мария Старкова
22.04.2025
8 Просмотров 0
Новое исследование HONOR раскрывает отношение россиян к AI на рабочем месте

Новое масштабное исследование компании HONOR проливает свет на то, как россияне используют и воспринимают искусственный интеллект (AI) в своей профессиональной деятельности. Результаты демонстрируют, что искусственный интеллект становится все более распространенным инструментом для повышения продуктивности, однако отношение к нему остается неоднозначным и сопровождается опасениями.

Личный ассистент: от стрессовых задач до онлайн-знакомств

Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян (81,5%) готовы делегировать AI сложные или неприятные задачи, а также использовать его в качестве консультанта. Спектр применения AI впечатляет:

  • Общение с проблемными клиентами: AI может помочь разрядить напряженную обстановку и найти оптимальное решение.
  • Подготовка к собеседованиям: AI может имитировать различные сценарии и дать ценные советы.
  • Обучение сотрудников: AI может предоставить персонализированные программы обучения и отслеживать прогресс.
  • Онлайн-знакомства: AI может помочь составить привлекательный профиль и найти подходящего партнера.

Более половины опрошенных (56,6%) уже используют AI в своей работе, а 9,6% делают это ежедневно. Половина респондентов (50,7%) стали обращаться к AI гораздо чаще, чем год назад. Важно отметить, что 19,7% участников исследования увеличили свой доход или нашли дополнительный заработок благодаря AI – это почти в два раза больше, чем в аналогичном исследовании HONOR в 2024 году.

Многие респонденты отмечают, что AI делает рабочую среду более комфортной (41%) и помогает снижать стресс и справляться с выгоранием (18,2%). Однако, большинство (41,7%) убеждены, что AI никогда не сможет полностью заменить человека.

Пользовательский опыт: как AI помогает в работе

Исследование не выявило значительной разницы в использовании AI на компьютере или смартфоне. В обоих случаях пользователи решают схожие задачи:

  • Ускорение рабочих процессов (43,2%): AI автоматизирует рутинные задачи и оптимизирует выполнение сложных операций.
  • Компенсация нехватки навыков (40,5%): AI помогает в областях, где у пользователя недостаточно опыта, например, в креативном мышлении или знании иностранных языков.
  • Автоматизация рутины (32,4%): AI берет на себя выполнение повторяющихся задач, таких как отчетность.
  • Распределение больших объемов задач (32,2%): AI помогает организовать и распределить задачи для более эффективной работы.

Пользователи отмечают следующие позитивные изменения:

  • Меньше времени на работу (30,2%)
  • Больше удовольствия от работы (20,8%)
  • Более креативные решения (21%)
  • Высокое качество помощи AI (25,9%)
  • Снижение числа ошибок (18,1%)

Популярность AI отражается в готовности пользователей платить за соответствующие функции в смартфонах (55%). Однако, 36% респондентов признаются, что им не хватает времени, чтобы разобраться в возможностях AI и использовать его более эффективно.

Устройства с интуитивно понятным интерфейсом могут помочь пользователям освоить AI. Например, HONOR Magic 7 предлагает широкий набор AI-инструментов:

  • Интеллектуальный ассистент в приложении «Заметки»
  • AI-переводчик
  • AI-ластик
  • AI-силуэт (выделение объектов без ручной обводки)
  • AI-апскейл (улучшение качества старых фото)
  • AI-расширение (для кадрирования)

Эти функции значительно экономят время при подготовке рабочих материалов.

Рабочая среда: тренды и страхи

Несмотря на широкое применение, отношение к AI остается противоречивым. 21% опрошенных никогда не признались бы руководству, что используют AI в работе. 6,4% чувствуют себя неловко, если их хвалят за результат, достигнутый с помощью AI. Некоторые руководители также не поддерживают использование AI, считая это признаком профессиональной деградации (11,1%).

Вопрос безопасности является одним из самых острых. 41,3% опрошенных относятся к AI-сервисам с осторожностью из-за рисков утечки личных и корпоративных данных. 31,1% ждут появления строгих правил и законодательных инициатив по защите информации.

Даниил Трабун, AI-евангелист и автор курсов по AI, подчеркивает, что искусственный интеллект становится все более удобным инструментом для работы. По его мнению, интеграция AI в виде ботов в социальные сети делает его более доступным. Он также отмечает, что пользователи начинают погружаться в терминологию и специфику AI, такую как LLM, промпты и токены.

Будущее AI в России: расширение возможностей, а не замена людей

Исследование показывает, что граница между участием человека и возможностями AI становится все менее очевидной. Люди хотят, чтобы технологии помогали им в работе и жизни, но при этом не отнимали право на последнее слово и контроль. Будущее AI в России – это не замена людей, а расширение человеческих возможностей, открывающее новые перспективы в профессии и повседневности.

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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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