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Интернет и ПО

Character.AI теперь может «оживить» статичное изображение

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.04.2025
11 Просмотров 0
Character.AI может оживить статичное изображение

Сегодня, 23 апреля, компания Character.AI анонсировала в X (Twitter) новую разработку – модель AvatarFX, которая вдохнет жизнь в ваши статичные изображения, заставив их «говорить»!

И так, просто загрузите фотографию, выберите голос, и AvatarFX создаст динамичное, говорящее видео. Персонаж на изображении будет не только говорить, но и выражать эмоции с поразительной реалистичностью и плавностью.

Character.AI объясняет, что это стало возможным благодаря продвинутой модели искусственного интеллекта, основанной на SOTA DiT (Diffusion Transformer), модели генерации диффузного видео. В итоге, эта модель была тщательно обучена и интегрирована с технологией оптимизации звука, что позволяет эффективно генерировать видео высокого качества.

Ключевая особенность AvatarFX – способность создавать высокоточные и согласованные во времени видео. Кроме того, даже в сложных сценариях, с несколькими персонажами, длительными последовательностями или множеством диалогов, AvatarFX демонстрирует впечатляющую скорость и стабильность.

Character.AI демонстрация изображения

В отличие от конкурентов, таких как Sora от OpenAI и Veo от Google, AvatarFX не генерирует видео «с нуля» или на основе текстовых запросов. Вместе с тем, он фокусируется на анимации конкретных изображений.

Преимущества AvatarFX

  • Простота использования: Легко оживить любое изображение всего за несколько шагов.
  • Реалистичность: Удивительная детализация и плавность движений.
  • Выразительность: Персонажи на изображениях реалистично передают эмоции.
  • Высокое качество видео: Благодаря передовой технологии генерации диффузного видео.

Потенциальные риски и этические вопросы

Однако, несмотря на инновационность и удобство AvatarFX, существует потенциал для злоупотреблений. Пользователи могут загружать фотографии знаменитостей или знакомых для создания поддельных видеороликов, выглядящих как настоящие, что может привести к спорам, связанным с конфиденциальностью и этическими вопросами. Character.AI, вероятно, осознает эти риски и предпримет соответствующие меры для их смягчения.

AvatarFX от Character.AI – это прорыв в области искусственного интеллекта и анимации изображений, открывающий новые возможности для творчества и развлечений. Однако, важно помнить о потенциальных рисках и использовать эту технологию ответственно.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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