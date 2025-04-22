Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Умные часы и браслеты » Google исправляет счетчик шагов в Pixel Watch
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Google исправляет счетчик шагов в Pixel Watch

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.04.2025
7 Просмотров 0
Google исправляет счетчик шагов в Pixel Watch

Google выпустила второе обновление для Pixel Watch в апреле 2025 года. И хотя на первый взгляд оно может показаться небольшим, на самом деле оно очень важно для пользователей. Умные часы стали незаменимым помощником, помогающим следить за уведомлениями, контролировать активность и заботиться о здоровье. Поэтому крайне важно, чтобы все работало как надо.

Что случилось с шагами?

В мартовском обновлении 2025 года Google допустила ошибку, из-за которой счетчик шагов в Pixel Watch начал считать больше шагов, чем было пройдено на самом деле. Для тех, кто серьезно следит за своей активностью и мотивацией, это стало серьезной проблемой.

Новое обновление, выпущенное в апреле 2025 года, исправляет эту досадную ошибку. Google откатила алгоритм подсчета шагов к версии, которая использовалась до мартовского обновления. Теперь Pixel Watch снова будет точно считать ваши шаги.

Не только шаги

Кроме исправления счетчика шагов, апрельское обновление решает еще одну проблему: некоторые пользователи так и не получили мартовское обновление с новыми функциями и улучшениями. Они застряли на версии за ноябрь 2024 года.

Теперь все пользователи Pixel Watch получат все преимущества мартовского обновления, включая:

  • Wear OS 5.1: Новая версия операционной системы с улучшенной производительностью и функциональностью.
  • Обнаружение потери пульса (только для Pixel Watch 3 в США): Важная функция для мониторинга сердечного ритма.
  • Улучшенные элементы управления мультимедиа: Более удобное управление музыкой и другим контентом прямо с часов.
  • Автоматический режим отхода ко сну для Pixel Watch 2: Автоматическое включение режима «не беспокоить» перед сном.
  • Поддержка отслеживания менструального цикла: Полезная функция для женщин.
  • Исправление ошибок и общая оптимизация работы: Улучшенная стабильность и скорость работы часов.

Таким образом, апрельское обновление не просто исправляет ошибку, а и возвращает всем пользователям все важные функции и улучшения, которые были в мартовском обновлении.

Но есть один нюанс…

К сожалению, из-за проблем с подсчетом шагов, Google пришлось временно отказаться от улучшенной версии алгоритма, которая должна была точнее считать шаги в сложных ситуациях (например, при беге с коляской или ходьбе с тележкой). Это значит, что пока что Pixel Watch не будет так же точно считать шаги в таких условиях.

Несмотря на этот небольшой недостаток, второе апрельское обновление для Google Pixel Watch можно считать большой победой для всех пользователей. Оно исправляет важную ошибку и возвращает все новейшие функции и улучшения, делая использование умных часов более приятным и эффективным.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.