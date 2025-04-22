Google исправляет счетчик шагов в Pixel Watch

Google выпустила второе обновление для Pixel Watch в апреле 2025 года. И хотя на первый взгляд оно может показаться небольшим, на самом деле оно очень важно для пользователей. Умные часы стали незаменимым помощником, помогающим следить за уведомлениями, контролировать активность и заботиться о здоровье. Поэтому крайне важно, чтобы все работало как надо.

Что случилось с шагами?

В мартовском обновлении 2025 года Google допустила ошибку, из-за которой счетчик шагов в Pixel Watch начал считать больше шагов, чем было пройдено на самом деле. Для тех, кто серьезно следит за своей активностью и мотивацией, это стало серьезной проблемой.

Новое обновление, выпущенное в апреле 2025 года, исправляет эту досадную ошибку. Google откатила алгоритм подсчета шагов к версии, которая использовалась до мартовского обновления. Теперь Pixel Watch снова будет точно считать ваши шаги.

Не только шаги

Кроме исправления счетчика шагов, апрельское обновление решает еще одну проблему: некоторые пользователи так и не получили мартовское обновление с новыми функциями и улучшениями. Они застряли на версии за ноябрь 2024 года.

Теперь все пользователи Pixel Watch получат все преимущества мартовского обновления, включая:

Wear OS 5.1: Новая версия операционной системы с улучшенной производительностью и функциональностью.

Новая версия операционной системы с улучшенной производительностью и функциональностью. Обнаружение потери пульса (только для Pixel Watch 3 в США): Важная функция для мониторинга сердечного ритма.

Важная функция для мониторинга сердечного ритма. Улучшенные элементы управления мультимедиа: Более удобное управление музыкой и другим контентом прямо с часов.

Более удобное управление музыкой и другим контентом прямо с часов. Автоматический режим отхода ко сну для Pixel Watch 2: Автоматическое включение режима «не беспокоить» перед сном.

Автоматическое включение режима «не беспокоить» перед сном. Поддержка отслеживания менструального цикла: Полезная функция для женщин.

Полезная функция для женщин. Исправление ошибок и общая оптимизация работы: Улучшенная стабильность и скорость работы часов.

Таким образом, апрельское обновление не просто исправляет ошибку, а и возвращает всем пользователям все важные функции и улучшения, которые были в мартовском обновлении.

Но есть один нюанс…

К сожалению, из-за проблем с подсчетом шагов, Google пришлось временно отказаться от улучшенной версии алгоритма, которая должна была точнее считать шаги в сложных ситуациях (например, при беге с коляской или ходьбе с тележкой). Это значит, что пока что Pixel Watch не будет так же точно считать шаги в таких условиях.

Несмотря на этот небольшой недостаток, второе апрельское обновление для Google Pixel Watch можно считать большой победой для всех пользователей. Оно исправляет важную ошибку и возвращает все новейшие функции и улучшения, делая использование умных часов более приятным и эффективным.