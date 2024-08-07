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HONOR Magic V3 выйдет на глобальный рынок в новых вариантах цвета

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.08.2024
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HONOR Magic V3 выйдет на глобальный рынок в новых вариантах цвета

HONOR готовит к международному релизу свой последний складной смартфон Magic V3, который уже был представлен в Китае. Ожидается, что аппарат появится в продаже в трех цветах: зелёный, черный и красный. На данный момент официальная дата начала продаж на глобальном рынке не объявлена, но есть предположения, что характеристики устройства будут аналогичны китайской версии.

Для китайского рынка HONOR Magic V3 предлагает уникальный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке включения, корпус из прочного алюминиевого сплава серии 7000 и защиту от воды по стандарту IPX8, гарантирующую водонепроницаемость до глубины 2,5 метров.

HONOR Magic V3 черный

Смартфон оборудован основным 6,43-дюймовым экраном с FHD разрешением и изогнутыми краями, а также внутренним дисплеем 7,92 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц с технологией LTPO, а также Dolby Vision, HDR Vivid и возможность ввода с помощью стилуса. Максимальная яркость достигает 5000 нит, но не уточняется, касается ли это обоих экранов.

HONOR Magic V3 зеленый

В фотоарсенале HONOR Magic V3 — тройная задняя камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного датчика с оптической стабилизацией, 40-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 100-кратным цифровым зумом и OIS. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера, которая расположена как на внутреннем, так и на внешнем экране. Также ожидается появление режима портретной съёмки Harcourt в августовском обновлении.

HONOR Magic V3 красный

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, может похвастаться до 16 ГБ оперативной памяти и внушительным объёмом встроенной памяти в 1 ТБ. Также устройство оснащено титановой системой охлаждения, аккумулятором на 5150 мАч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Управляется HONOR Magic V3 операционной системой MagicOS 8 с интеллектуальными функциями, такими как защищённые звонки, параллельное использование приложений и многое другое.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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